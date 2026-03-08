Blanka Vlašić, Feđa Klarić i Radojka Šverko otvorili dušu pred Splićanima: Održana 3. "Ćakula s legendama" Dalmacije Danas

Portal Dalmacija Danas proslavio je svoj 9. rođendan posebnim događajem pod nazivom “Ćakula s legendama”, koji se održao sinoć u Gradskom kazalištu mladih u Splitu. U opuštenoj atmosferi razgovora i prisjećanja voditelji Joško Elezović i Rade Popadić ugostili su troje iznimnih ljudi koji su obilježili hrvatski sport, umjetnost i kulturu – Blanku Vlašić, Feđu Klarića i Radojku Šverko. U glazbenom dijelu nastupao je Teo Grčić, splitski glazbenik koji je prošli tjedan održao uspješan solistički koncert u Lori.

Publika je imala priliku iz prve ruke čuti zanimljive životne priče, anegdote iz karijere te razmišljanja o uspjesima, izazovima i vremenu koje je oblikovalo njihove profesionalne i osobne putove. Među uzvanicima događaja bio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

Blanka Vlašić – simbol jedne sportske ere

Jedna od najvećih hrvatskih sportašica svih vremena, splitska visašica Blanka Vlašić ostavila je dubok trag u svjetskoj atletici. Tijekom karijere osvojila je čak dva svjetska zlata na otvorenom (2007. u Osaki i 2009. u Berlinu), srebro na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. te broncu u Riju 2016. godine. Poznata po svojoj karizmi, upornosti i prepoznatljivom slavlju nakon uspješnog skoka, Vlašić je godinama bila među dominantnim figurama svjetske atletike. Njezin osobni rekord od 208 centimetara svrstava je među najbolje visašice u povijesti ove discipline.

Branka je otvorila treću 'Ćakulu s legendama' simpatičnim plesom s voditeljem Elezovićem koji je izvukao ljestve na koje se popeo kako bi bio približno visok kao Blanka, što je na samom početku jako nasmijalo publiku. U opuštenom razgovoru dotakli su se crtica iz njenog života, nedoumica i strahova s početka karijere, ali i onih malih životnih priča kad je Blanka htjela biti samo tinejdžerica, a ne vrhunska sportašica. Istaknula je da joj je kroz karijeru najveći prijatelj i podrška, uz cijelu obitelj, bio otac Joško, koji ju je usmjeravao, ali ponekad jako i živcirao sa savjetima.

Sjeća se posebne bilježnice u koju joj je otac upisivao sve savjete kako se treba ponašati na natjecanju, do te mjere da je u bilježnici pisalo da treba popiti gutljaj vode između skokova. Kad bi se na natjecanjima osjećala usamljeno, skrivećki je čitala bilježnicu jer joj je nedostao tata i obitelj. Dotaknula se i svoje tvrdoglavosti koja joj u djetinjstvu nije išla na ruku jer se nitko nije htio s njoj igrati zato što je uvijek ona morala pobijediti u svakoj igri, ali joj je to u sportskom životu bio dodatni plus. Majka nikad nije gledala njena natjecanja nego je u to vrijeme šetala psa, ali je uvijek znala je li Blanka osvojila medalju jer je čula povike iz stanova. Danas je Blanka majka trogodišnjeg dječaka i kaže kako nije mogla vjerovati da može biti toliko strpljiva majka. Uživa u majčinstvu i odgoju svog sina, a na samom kraju svim damama u publici poželjela je sretan Dan žena te da uvijek teže ka ostvarenju svojih snova. Rekla je kako nikad ne bi htjela biti žena sa zidića koja u sedamdesetoj razmišlja kako nije ostvarila svoje snove.

Feđa Klarić – kroničar Splita kroz objektiv

Ime Feđe Klarića gotovo je sinonim za fotografsku kroniku Splita posljednjih desetljeća. Dugogodišnji fotoreporter Slobodne Dalmacije svojim je objektivom zabilježio tisuće prizora iz svakodnevice grada, od velikih povijesnih trenutaka do malih, intimnih scena života na ulicama Splita i Dalmacije. Klarićeve fotografije često nose snažnu emocionalnu i dokumentarnu vrijednost. Njegovi kadrovi splitske rive, sportskih slavlja, političkih previranja ili običnih ljudi u svakodnevnim situacijama postali su trajni vizualni zapis jednog vremena. Mnogi ga smatraju jednim od najvažnijih kroničara dalmatinske stvarnosti kroz fotografiju.

U jako emotivnom razgovoru ovaj splitski fotograf dotaknuo se svojih studentskih dana, prijateljstva s Miljenkom i Lepom Smoje, svoje profesionalne karijere, ali i planova koje namjerava ostvariti u budućnosti. Kako je odrastao na splitskim Prokurativama bio je svjedok svih splitskih događanja, ali i kroničar jednog lijepog vremena. U razgovoru je ispričao nekoliko dosjetki iz života i prijateljstva s Miljenkom Smojom čije je tekstove nosio u Slobodnu Dalmaciju jer tada nije bilo druge mogućnosti, ali se kroz par smiješnih anegdota sjetio i odnosa Lepe i Smoje. Ispričao je anegdotu s natjecanja kad su ga navijači sa fotografskom opremom bacili u bazen što je, kako navodi, bio najstresniji dio njegove karijere jer je to, upravo, bila najnovija oprema koju je dobio od redakcije. U anketi koju je proveo portal Dalmacija Danas među istaknutim splitskim fotografima istaknula se činjenica kako je Feđa fotograf koji je uvijek učio, usmjeravao i uvažavao mlađe kolege. Svi su imali samo riječi hvale, ali su istaknuli kako je on jedini splitski fotograf kojeg ni jedna žena nije odbila kad ju zamolio za fotografiju. Kroz smijeh naglašavaju kako se tajna šarma, vjerojatno, krije u njegovoj frizuri. Vrlo emotivan je u tim trenucima bio Feđa, što je izmamilo veliki pljesak publike, a najavio je i knjigu u kojoj će biti samo dalmatinske žene.

Radojka Šverko – glas koji traje desetljećima

Radojka Šverko jedna je od najvećih vokalnih diva hrvatske glazbene scene. Njezina iznimna interpretacija i snažan glas obilježili su desetljeća domaće zabavne i festivalske glazbe.

Publika je pamti po brojnim nastupima na festivalima poput Splitskog festivala i Melodija Jadrana, ali i po međunarodnim uspjesima – među ostalim, po pobjedi na prestižnom festivalu u Rio de Janeiru 1978. godine. Njezine interpretacije odlikuju se iznimnom emocionalnošću, tehničkom perfekcijom i snažnom scenskom prisutnošću. I danas, desetljećima nakon početka karijere, Šverko ostaje jedan od najcjenjenijih vokala hrvatske glazbene scene, a njeni nastupi i dalje plijene pažnju publike.

Pri samom izlasku na pozornicu publika je ovu glazbenu divu dočekala pjevajući njen veliki hit ''Kud plovi ovaj brod'' na što je Šverko ostala vidno ganuta. Sami početak razgovora bio je nabijen emocijama i pjesmom, ali emocije su se protezale tijekom cijelog razgovora. Ovo je bila prilika da upoznamo ovu glazbenu divu kroz crtice iz njenog života, ali i da se nasmijemo na činjenicu kako ju je taxi odvezao u pogrešan hotel iz zračne luke pa je Šverko skoro zakasnila na Ćakulu. U razgovoru o svojim glazbenim počecima dotaknula se slovenske pjevačice koja je slomila nogu pa je na festival otišla Šverko kao zamjena što je bio početak njene karijere. Prvi put nastupila je davne 1968.godine. Njen glazbeni uspjeh bio je strelovit što dokazuje činjenica kako je bila česti gost na mnogim pozornicama diljem svijeta, a u Južnoj Americi nastupila je na značajnom međunarodnom festivalu gdje su u žiriju sjedila svjetski poznata imena kao što je Paul Simon.

Šverko ističe kako nije imala tremu pred takvim glazbenim veličinama jer je imala veliko samopouzdanje, a ljude ocjenjuje prema njihovim ljudskim osobinama, a ne titulama bilo koje vrste. Vjerujemo kako je njena pjesma 'Kud plovi ovaj broj' jedna od onih pjesama na kojima su odrasle generacije, ali Šverko je s publikom podijelila svoje osjećaje koje je imala kad je prvi put čula tu pjesmu. Naime, kako kaže pjesma joj se uopće nije svidjela jer je smatrala kako je ta skladba ispod njenih vokalnih mogućnosti. Izgleda da se prevarila jer pjesma je dotaknula srca publike i postala njen veliki hit. Kako navodi Šverko, nikad nije težila za svjetskom karijerom iako je za to imala velike prilike.

Mislimo kako ova velika glazbena diva nije vrednovana u hrvatskom glazbenom svijetu onoliko koliko je zadužila hrvatsku glazbu i onoliko koliko zaslužuje. Na pitanje kako komentira smjer naše hrvatske glazbene estrade, rekla je kako bi bilo bolje da svoje mišljenje zadrži za sebe. Po njenim riječima velika pozornost se posvećuje formi, a ne sadržaju. Nije joj jasno kako u zemlji koja ima toliko glazbenih škola i akademija te jako puno glazbenika, glazba može otići u pogrešnom smjeru. U ovom razgovoru publika je imala priliku vidjeti ovu glazbenu divu kroz smiješne crtice iz njenog života, gdje se Šverko na glamurozno simpatičan način šalila na svoj račun.

''Ćakula s legendama'' bila je večer koja je zamišljena kao opuštajući razgovor, gdje je publika imala priliku upoznati legende iz nekog drugačijeg kutka. Naši moderatori, Rade i Joško, opušteno su vas vodili kroz ovaj razgovor, a vjerujemo kako su vas i oni i gosti nasmijali raznim dosjetkama i smiješnim crticama iz života. Vjerujemo kako smo vam uljepšali ovu večer, a deveti rođendan portala Dalmacija Danas tako je obilježen na poseban način – susretom s ljudima čiji su rad i talent ostavili dubok trag u hrvatskom društvu.

Na samom kraju 'Ćakule' Vlašić i Šverko dobile su buket cvijeća povodom današnjeg Dana žena, kao i svaka žena u publici.