Blanka Mateša zasjenila sve, Kolinda pada u drugi plan! Pogledajte njezinu modnu kombinaciju

Blanka Mateša i Kolinda Grabar-Kitarović provode vrijeme zajedno na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d’Ampezzo u Italiji.

Njihov zajednički izlazak privukao je pažnju medija i javnosti, a fotografija njihovog opuštenog druženja brzo se proširila društvenim mrežama. Kolinda Grabar-Kitarović, kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), aktivno sudjeluje na različitim događanjima i pratila je natjecanja u slalomu, dok je Blanka Mateša bila uz nju i druge prijatelje, prateći sportska događanja te uživajući u društvu i atmosferi Igara.

Na fotografiji koju je Mateša objavila u srijedu ujutro, pažnju javnosti privlače privukle su Blankine visoke bijele čizme.