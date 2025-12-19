Blagdanski prijem u Splitu: Gradonačelnik Šuta čestitao ravnateljima i direktorima

U foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu održan je blagdanski prijem Grada Splita za ravnatelje kulturnih institucija, osnovnih škola i dječjih vrtića, ravnatelje javnih ustanova, direktore komunalnih poduzeća te predsjednike gradskih kotareva i mjesnih odbora.
Domaćini prijema bili su gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić i zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, uz prisustvo pročelnika, pomoćnika pročelnika, voditelja odsjeka i predstavnika resornih upravnih odjela Grada Splita.
Uzvanike je na početku pozdravio intendant Hrvatskog narodnog kazališta Božo Župić, koji je izrazio zadovoljstvo što se blagdansko okupljanje održava u prostoru splitskog kazališta, jednom od središta kulturnog života grada, te je tom prigodom svim prisutnima uputio čestitke povodom nadolazećih blagdana.
Gradonačelnik Tomislav Šuta u svom se obraćanju zahvalio svim ravnateljima, direktorima te predstavnicima gradskih kotareva i mjesnih odbora na suradnji u proteklih šest mjeseci, istaknuvši važnost zajedničkog djelovanja svih gradskih službi, ustanova i institucija u stvaranju kvalitetnijeg života za građane Splita.
„Svi mi zajedno, bez obzira na različite političke svjetonazore, jedno smo tijelo koje mora raditi za dobrobit naših građana i cijeloga grada. U razdoblju koje je pred nama želim da s vašim obiteljima uživate u miru i radosti“, kazao je gradonačelnik Šuta, poželjevši svima uspješan nastavak rada u nadolazećoj 2026. godini.