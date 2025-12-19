Blagdanska trpeza za pacijente KBC-a Split: Učenici Turističko-ugostiteljske škole pripremili 750 obroka

U petak, 19. prosinca, pacijenti Kliničkog bolničkog centra Split uživat će u posebnoj blagdanskoj trpezi, rezultatu suradnje Turističko-ugostiteljske škole Split, GastroAdventa i tvrtke Sardina Postira.

Tvrtka Sardina donirala je 120 kilograma svježe ribe (tune i oslića) te 200 ribljih pašteta od tune i srdele, dok su učenici Turističko-ugostiteljske škole, uz mentorstvo nastavnika, pripremili više od 750 obroka prilagođenih različitim prehrambenim potrebama pacijenata KBC-a Split.

Ova blagdanska aktivnost primjer je uspješnog povezivanja obrazovanja, zdravstva i lokalnih partnera, s ciljem osiguravanja kvalitetnih i nutritivno vrijednih obroka za bolničke pacijente.

Događaj također najavljuje širu i dugotrajniju suradnju – učenici Turističko-ugostiteljske škole u dogledno vrijeme počet će obavljati praksu u kuhinji KBC-a Split, čemu se raduju i djelatnici i pacijenti bolnice.

"Ovo je inicijativa koju već neko vrijeme pripremamo. Radimo na projektu učenja temeljenog na radu, gdje bi naši učenici odlazili na praksu u KBC Split. Već su napravljene predradnje, i od 1. siječnja, odnosno u drugom polugodištu, po dva učenika tjedno ići će na praksu u Klinički bolnički centar. Tamo će, zajedno sa stručnjacima, nutricionistima i dijetetičarima, sudjelovati u cijelom procesu kako bi stekli nove kompetencije koje su danas iznimno potrebne na tržištu rada, gdje trebamo stručnjake koji pokrivaju različita područja", kazao je Ivo Bilić, ravnatelj Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole u Splitu, i zamjenik gradonačelnika Splita.

"Kad govorimo o hospitalityju, to nije samo hotelijerstvo. Hospitality je prvotno došao iz bolničkog sustava, a mi imamo mnogo područja na kojima naši učenici sutra mogu raditi. Ne govorimo samo o kuharima i slastičarima – tu su i druga zanimanja, poput turističkog tehničara za destinacije i sličnih profila. Sva ta djeca dobit će nova znanja koja će moći primijeniti u svojoj budućoj karijeri.

Danas konkretno kuhamo – odnosno, već smo pripremili 400 obroka za pacijente KBC-a. Sardina Postira, odnosno Adriatic Queen, donirala je veliku tunu koja se ovdje priprema, a naši učenici, pod vodstvom šefova na čelu sa Ivicom Katićem, pripremili su pašticadu od tune, koja će se dovršiti na licu mjesta u KBC-u.

Vjerujemo da će pacijenti i svi koji probaju jela biti presretni. Ovo je put buduće suradnje, ali i prilika da u predbožićno vrijeme svima barem malo olakšamo dan – i to putem hrane", dodao je.

"Uoči blagdana ovo je još jedna hvalevrijedna akcija, i moram zahvaliti svima koji su sudjelovali. Već neko vrijeme komuniciramo s ravnateljem Bilićem s ciljem da učenici Turističko-ugostiteljske škole dio edukacije obavljaju i unutar kuhinje KBC-a Split s obzirom na to da smo najveća javnozdravstvena ustanova, a iskustvo rada u tako velikoj kuhinji je neprocjenjivo, a usput razvijaju i svoju društvenu odgovornost. U KBC-u trudimo se poboljšati kvalitetu skrbi naših pacijenata ne samo kroz uvjete smještaja i terapija, već i kroz prehranu, koja je jedna vrsta terapije. Trenutno u KBC-u imamo osam nutricionista i sve više tome pridajemo pažnju. Ovo je još jedan način na koji se svi mogu uključiti i pokazati svoju društvenu odgovornost. KBC će uvijek biti otvoren za ovakve projekte i pozivamo i druge da prepoznaju potencijal suradnje s KBC-om na zadovoljstvo svih nas", kazao je ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. Krešimir Dolić.

"Dijatetika je izuzetno važna u bolničkom sustavu, kao dodatak terapiji i u oporavku pacijenata. Veliko nam je zadovoljstvo što smo bili dijelom ovog projekta i što smo mogli pokazati kako mediteranska prehrana može značajno utjecati i u nutritivnoj potpori pacijenata, što poboljšava njihov oporavak. Pri pripremi obroka bilo je važno da se prate nacionalne smjernice o bolničkoj prehrani, što je uvijek prioritet, ali da hrana bude i ukusna, a sve to za dobrobit naših pacijenata. Drago nam je što smo bili dijelom ovo hvalevrijednog projekta i što uz ovu suradnju i potporu donatora možemo razveseliti naše pacijente, što nam je uvijek cilj, pogotovo u predblagdansko vrijeme", kazala je nutricionistkinja Tihana Pašalić.

"Iz UN-a su ove godine poseban naglasak stavili na frazu 'Neka ocean diše'. To je posebno važno za dijetoterapiju. Sve ono što je iz mora je lijek za naše pacijente. Na sve moguće načine, uz edukaciju, htjeli smo im pokazati zašto je važno da posvete pažnju konzumaciji hrane iz mora. Hrana je već podijeljena, a fotografije su toliko impresivne da je zaista prelijepo imati takvu povratnu informaciju", kazala je dijetetičarka Olja Martinić.

"Beskrajno zahvaljujem ravnatelju škole što je otvorio svoja vrata i ekipi koja je tako vrijedno radila. Hvala nije dovoljno za trud koji su uložili. Naučili su nešto novo i vidjeli kako je to raditi pod nadzorom nutricioniste. Svi smo ovdje na dobitku, i mi se nadamo da će se što više ljudi uključiti", dodala je.

"Sretni smo i zadovoljni što smo dijelom ove prekrasne inicijative. Iz Sardine smo jako vezani za naše bračke korijene i našu lokalnu zajednicu, pa kada nešto možemo napraviti za našu bolnicu onda nam je srce još veće. Ovim putem naglašavam koliko je važno da se i privatni sektor uključi u zajednicu, i nadam se da ćemo našim primjerom pokazati drugima kako se mogu lijepe stvari napraviti kada radimo svi zajedno, i to možemo raditi češće, a ne samo za blagdane", kazala je predstavnica tvrtke Sardina Postira.