Blagajnica igrala ključnu ulogu u krađama: Operacija trajala mjesecima, imala pomoć i policajaca

Blagajnica i 21 policijski službenik navodno su putem lažnih naplata ukrali luksuzne predmete iz trgovine u središtu Rima. Sumnja se da su iz robne kuće Coin krali luksuznu odjeću i parfeme.

Istraga je započela nakon što je upravitelj trgovine u veljači 2024. prijavio manjak u inventaru od 184.000 eura. Navodno ukradeni predmeti uključivali su jakne poznatih marki, torbe, košulje, remene, parfeme, kozmetiku, donje rublje i šešire.

Manjak je iznosio 10,8 posto prihoda trgovine, što je više nego četiri puta više od uobičajene stope od 2–3 posto na drugim Coin lokacijama. Uprava je zbog toga provela dodatne provjere i otkrila da je nestalo još robe u vrijednosti od 94.000 eura, od čega 45.000 eura samo iz odjela parfumerije.

Trgovina je angažirala privatnu istražiteljsku agenciju, koja je postavila nove kamere, a karabinjeri su od rujna do prosinca 2024. godine zabilježili oko 90 krađa, izvijestio je Euronews.

Sumnja se da je blagajnica igrala ključnu ulogu. Navodno je uklanjala zaštitne oznake s unaprijed odabranih predmeta, skrivala ih blizu blagajne i provodila naplatu od nekoliko desetaka eura, dok je stvarna vrijednost bila znatno veća.

Što se tiče osumnjičenih policajaca, svaki se tereti se za sudjelovanje u jednoj ili dvije krađe, prenosi Dnevnik.hr.