BK Vuk iz Otoka niže pobjede: Leu Vuleti zlatna medalja i titula Prvaka Hrvatske za kadete

U Zagrebačkom boksačkom centru na Velesajmu, paviljon 18, od četvrtka, 12. ožujka do nedjelje, 15. ožujka 2026. godine održano je 33. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za mlađe kadete (rođeni 2014. i 2015. godine) i kadete (rođeni 2012. i 2013. godine).

Prvenstvo Hrvatske za najmlađe dobne kategorije je i prvo ovogodišnje državno prvenstvo po dobnim skupinama. Na navedenom prvenstvu sudjelovao je i mladi boksač iz BK Vuk-Boxing Otok Leo Vuleta. Mladi Leo je sudjelovao u skupini Kadeta (2012-2013) kategorija 54-57 kilograma. Leo je na prvenstvu doslovno pomeo konkurente, tri od četiri meča su proglašena pobjedom sa sudačkim prekidom meča. Osim zlata Vuleta se okitio i titulom Prvaka Hrvatske Kadeti 2012-2013 u kategoriji 54-57 kilograma.

"Odlično mi je bilo u Zagrebu. Osjećaj biti prvak Hrvatske nešto je što je teško zamisliti. Treniram nešto više od dvije godine, a u posljednja dva tjedna sam se intenzivno pripremao i trenirao. Svaki dan sam sparirao kako bih bio spreman za borbe. Bez trenera i dragog Boga ne bih ovo uspio sigurno", kazao je Leo za Feratu.

Veliko zadovoljstvo uspjehom mladog boksača nije krio ni voditelj BK Vuk Stipe Vugdelija, koji je istaknuo kako je konkurencija ove godine bila iznimno jaka.

"U Leovoj konkurenciji bilo je 10-12 boksača, a on je predobro odradio posao. Izuzetno sam zadovoljan načinom rada u klubu. Kolege su ga jučer lijepo dočekale, malo smo feštali i super je bilo", kazao je Vugdelija.

Dodao je kako Leov put do uspjeha nije bio jednostavan. "Na samim počecima imao je nekoliko poraza. U mlađim uzrastima djeca se znaju obeshrabriti i često odustati od boksa, jer je to individualan sport i porazi se doživljavaju vrlo osobno. Leo je imao i problema s krvarenjem iz nosa, a suci u tim uzrastima znaju brzo prekidati mečeve, što ga je dodatno obeshrabrilo. Ipak, od početka sam vjerovao u njega. Iz meča u meč, svojom agresivnošću i velikom željom za pobjedom sve je to nadvladao", zaključio je Vugdelija.

Osim članova i simpatizera kluba, na dočeku se pridružio i načelnik Općine Otok Silvijo Norac-Kljajo.

"Ovo je sjajan poticaj svim generacijama koje se bave sportom, jer uz trud i rad mogu se postići odlični i zavidni rezultati, a to nam je jučer najbolje dokazao naš Leo. Kratak doček priredili smo mu ispred Društvenog doma u Udovičićima, gdje se nalaze prostorije kluba. Nazdravili smo, čestitali mu, a ovih dana svakako Leo i njegov trener bit će gosti kod mene u uredu načelnika, gdje ćemo im upriličiti i službeni prijem te uručiti darove kako i priliči zlatnoj medalji", poručio je Norac-Kljajo.