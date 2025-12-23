Bjelica: "Zvala su me tri kluba iz liga petice"

Hrvtaski trener Nenad Bjelica gost je nove epizode emisije Druga strana medalje, koju na MAXSportu vodi Valentina Miletić. Prvi dio velikog intervjua na rasporedu je večeras u 20 sati na MAXSportu, a Bjelica u njemu vrlo emotivno govori o svojim igračkim počecima, ali i o situacijama u Dinamu i Osijeku, gdje je radio kao trener.

"Na kraju je transfer iznosio 750.000 maraka"

Najviše emocija pokazao je dok je pričao o rastanku s Osijekom. Na klupi tog kluba bio je od 2018. do 2020. godine te je ostvario najbolji prvenstveni plasman u povijesti kluba. Bjelica je ispričao kako je kao 21-godišnjak bio prisiljen otići iz Osijeka u španjolski Albacete 1993. godine:

"Definitivno sam prerano otišao iz HNL-a nakon 25 odigranih utakmica. Tada su u Primeri smjela igrati samo tri stranca. No to je bila potreba. Jasno su mi rekli da se klub nalazi u teškoj situaciji, grad je bio bombardiran, ljudi su teško živjeli. Rekli su mi da mogu otići ako donesem 500.000 maraka.

Godine 1992. bio sam na probi u Atleticu, ali tada su ondje igrali Schuster, Luis Garcia i Futre. Na kraju je transfer iznosio 750.000 maraka. Dio tog novca upotrijebili su za obranu grada, a tim su sredstvima obnovili i dvoranu Zrinjevac."

"Iz obiteljskih razloga tražim nešto bliže u Europi"

Govorio je i o ponudama otkako je prije godinu dana drugi put napustio klupu Dinama: "Mediji očito mogu bez mene. Bilo je jako puno ponuda, čak i onih koje nisu izašle u javnost. Zovu sa svih strana: Kina, Afrika, MLS, Iran, ali kad dobijem takav poziv, ne trošim vrijeme na to. Iz obiteljskih razloga tražim nešto bliže u Europi, prenosi Index.

Mora biti nešto što će meni odgovarati. Za ligu petice pogodio sam "tri stative". Tri kluba su me zvala u petak i rekla da ako njihov trener za vikend ne pobijedi utakmicu, dovode mene, ali u sva tri slučaja su pobijedili."

Pričao je i o prvom mandatu na klupi Dinama. Bjelica je vodio Dinamo od 2018. do proljeća 2020., kada se u jeku pandemije koronavirusa iznenada razišao s klubom. U tom je trenutku Dinamo bio uvjerljivo prvi u SHNL-u, s 18 bodova prednosti ispred Rijeke, i ništa nije upućivalo na to da bi moglo doći do rastanka.

"Imao sam sjajne odnose s Krešimirom Antolićem i Zdravkom Mamićem"

Preokret se dogodio nakon odluke Dinamove Uprave o smanjenju plaća igračima i članovima stručnog stožera. Bjelica se sukobio s klupskim vodstvom, ne toliko zbog same odluke, nego, kako tvrdi, zbog načina na koji je predstavljena:

"Imao sam sjajne odnose sa čitavom Upravom kluba; Krešimirom Antolićem, Vlatkom Peras, Mirkom Barišićem pa i Zdravkom Mamićem. Nije bilo ni najmanjeg problema. Dogovor je bio da raspustimo ekipu na deset dana i da ja idem kući u Klagenfurt, ali se to sve s koronom otegnulo", rekao je Bjelica i nastavio:

"Dinamo tad stoji financijski najbolje u povijesti. Nema centa kredita i kroz Ligu prvaka smo zaradili 50-ak milijuna eura. Mirko Barišić izjavljuje da će Dinamo graditi novi stadion, uložili smo četiri milijuna eura u nove igrače, a tri dana kasnije Zoran Mamić me zove i govori mi da je dogovorio transfer jednog igrača."

"Zove me Zoran i govori mi..."

Zatim je uslijedio razgovor sa Zoranom Mamićem: "Nakon par dana, čini mi se 25. ožujka, zove me Zoran i govori mi da je Uprava donijela odluku da se smanjuju plaće 33 posto na godinu dana, 33 posto na neodređeno vrijeme i 33 posto ćemo dobivati.

Meni je u glavi čitava ova priča da financijski nikad bolje nismo stajali. I ja mu kažem 'Ti meni nakon svega toga govoriš, nakon zarađenih 60 milijuna eura, ti mene zoveš i kažeš mi da Uprava ide s tom odlukom i da nema razgovora?'. Rekao sam mu da se s time ne mogu složiti jer mislim da trebamo pričekati da vidimo koliko će korona potrajati pa ćemo sjesti i dogovorit se. Da nitko ne bude oštećen; ni klub ni mi jer ne zaslužujemo biti oštećeni'."

"Mislim da je Zoran Mamić taj naš razgovor drukčije predstavio Upravi"

Kaže da je njemu, igračima i stručnom stožeru odluka Uprave priopćena preko WhatsAppa, iako su rezovi bili predviđeni na razdoblje od šest mjeseci. Dodaje da se konzultirao s Nogometnim sindikatom, koji mu je preporučio da igrači i stožer Upravi pošalju e-mail u kojem će navesti da se s tom odlukom ne slažu:

"Sljedećeg dana ljudi iz mojeg stožera su e-mailom dobili raskid ugovora. Ja nisam, ali oni jesu. Meni je tu bilo sve jasno i raskinuli smo ugovor. Meni je to bio veliki šok, nisam to očekivao jer sam sa svima u klubu bio u odličnim odnosima. Manje sa Zoranom Mamićem koji je bio sportski direktor.

Mislim da je on taj naš razgovor drukčije predstavio Upravi. Njemu je previše bilo to što sam ja bio trener godine, komunikator godine, što sam porušio sve rekorde Dinama i što sam prezimio u Europi. To mu je bilo previše, koliko god Zdravko Mamić govorio da nije. Ali, jest i mislim da je on tome kumovao, a on i ja nikad nakon toga nismo pričali."

"Slali su mi ljubavna pisma kad sam otišao"

Na kraju je rekao kako je igračima teško pao njegov odlazak: "Onda je trener bio Igor Jovićević kojeg su smijenili i na kraju je Zoran bio prvak Hrvatske. Sa sedamnaest bodova prednosti, a ja sam im ostavio osamnaest bodova prednosti. Dakle, u tim preostalim utakmicama napravili su bod minusa. Sa svim istim igračima.

Bilo mi je teško jer sam izgradio odnos s tim igračima; pa slali su mi ljubavna pisma kad sam otišao. Što se otpremnine tiče, imao sam 16 ili 17 mjeseci ugovora, a isplaćeno mi je osam mjeseci. Eto, bez problema smo se dogovorili."