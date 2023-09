BIZARNO DA BIZARNIJE NE MOŽE Splićanka preko web shopa pokušala kupiti mobitel, ali neće pa neće. Već pet dana muku muči s teleoperaterom

Uvijek neki problemi s tim teleoperaterima. Ili je u pitanju spor internet, ili vas ne obavijeste da vam je istekao ugovor, ili nešto treće. A danas gotovo ne postoji osoba koja nema (barem) jedan mobitel.

Tako nam se čitateljica koja bi željela ostati anonimna (podaci poznati redakciji) požalila na uslugu Telemacha čiji je korisnik posljednjih deset godina. No, već pet dana ne može doći do željenog mobitela.

Sve je krenulo kada je vidjela na web shopu mobitel koji želi uzeti. Klikala je sve što treba - no stalno isti problem. Nemoguće dovršiti kupnju!

"Bila je neka akcija u web shopu i ja sam slijedila sve upute, no kada sam došla do zadnjeg koraka pojavio se problem. Kažu da dostava u mjesto stanovanja nije moguća, a isto tako nije moguće navesti neku drugu adresu jer mora biti ista kao na osobnoj. Javila sam se u chat, a zatim i u službu za korisnike, no na obje adrese su mi rekli da oni za to - nisu nadležni. Uputili su me u poslovnicu gdje sam dobila isti odgovor", kaže nam čitateljica.

"Jednostavno ste nemoćni"

U poslovnici je naišla na ljubaznu prodavačicu koja je u njezino ime pokušala obaviti kupovinu, ali ni to nije urodilo plodom.

"Čak sam dobila odgovor službe za korisnike da ukoliko mi oni pomognu pri kupnji, cijena uređaja je skuplja. Također su mi rekli da pošaljem svoj problem mailom, što sam i učinila. Odgovor još nisam dobila. Pitam se čemu ta akcija ako si prisiljen potražiti pomoć da bi dovršio kupnju. Recenzije su im očajne, ljudi se žale u komentarima na svašta, također čujem od prijatelja i poznanika da su i oni imali problema. Isto tako osoblje im je od nikakve pomoći, čast iznimkama. Jednostavno ste nemoćni", kaže nam čitateljica.

Ako se slučajno pitate zašto u poslovnici ne kupi taj mobitel, odgovor je vrlo jednostavan - jer bi nešto što se na web shopu oglašava za 14 eura mjesečno, koštalo 23 eura mjesečno. Pa računajte da iduće dvije godine morate plaćati uslugu 9 eura više. Računica je vrlo jednostavna.

"Najgore od svega je što vam oni nešto nude, a vi to ne možete primijeniti. Kao razlog navode nemogućnost dostave. Istina, živim u manjem mjestu, no svako malo naručujem nešto preko interneta i nikad nisam imala problema, sve mi uredno dođe na adresu. Problemu sam pokušala doskočiti na način da upišem rođakovu adresu u Splitu, no jednostavno ne dopuštaju. Mora biti ista adresa kao i na osobnoj iskaznici. I tako ja muku mučim s njima već pet dana, mobitel nisam dobila, ali ni odgovor na mail. Jako je frustrirajuće sve to. A ono što je najzanimljivije u cijeloj priči je da prebacuju odgovornost jedni na druge, ali problem je i dalje tu", kaže nam za kraj čitateljica.