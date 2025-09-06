Bizarna priča koja je šokirala Njemačku: Platio susjedu 2000 eura da oplodi suprugu, pa otkrili šokantnu istinu

Nevjerojatna priča iz Stuttgarta, koja s vremena na vrijeme ponovno postane viralna na društvenim mrežama, otkriva bizaran dogovor dvojice susjeda koji je završio na sudu.

Priča koja je prije nekoliko godina zaokupila njemačku javnost, a koju je prenio i austrijski portal oe24.at, vrti se oko 29-godišnjeg D.S.-a iz Stuttgarta i njegove očajničke želje za potomstvom.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Suočen s vlastitom neplodnošću, odlučio se na radikalan i nesvakidašnji korak. Smatrajući da njegov susjed F.M. fizički nalikuje na njega te znajući da je otac dvoje djece, D.S. mu je ponudio poslovni dogovor: za iznos od oko 2.000 eura, F.M. je trebao oploditi njegovu suprugu.

Susjed je pristao na neobičan aranžman i u sljedećih šest mjeseci predano se bacio na ispunjavanje svog dijela ugovora, pokušavajući ispuniti zadatak čak 72 puta. No, unatoč nevjerojatnom broju pokušaja, supruga D.S.-a nije ostala trudna.

Nakon višemjesečnih neuspjeha, D.S. je počeo sumnjati da nešto nije u redu te je posumnjao u prevaru. Inzistirao je da F.M. ode na liječnički pregled kako bi provjerio svoju plodnost. Rezultati pregleda donijeli su prvi šok – ispostavilo se da je i susjed F.M. neplodan. Uvjeren da ga je susjed svjesno obmanuo kako bi mu uzeo novac, D.S. je odlučio potražiti pravdu na sudu i tužio ga je za prevaru. Međutim, drama tu nije stala, prenosi Večernji.

Tijekom procesa otkriven je i drugi, još veći šok koji je potpuno slomio F.M.-a: DNK analizom utvrđeno je da dvoje djece za koje je cijeli život vjerovao da su njegova, zapravo nisu njegovi biološki potomci. Iako konačan pravni ishod ovog bizarnog slučaja nikada nije dospio u javnost, priča i dalje živi kao jedna od najapsurdnijih internetskih anegdota.

Dok ovaj slučaj iz Njemačke služi kao zabavna, premda i tragična priča, sličan dogovor u Hrvatskoj ne bi bio predmet sudske parnice o prevari, već bi predstavljao ozbiljno kazneno djelo. Hrvatsko zakonodavstvo iznimno je strogo po pitanju takvih aranžmana.

Surogat majčinstvo, bilo da je riječ o komercijalnom ili altruističkom obliku, u Hrvatskoj je u potpunosti ilegalno.

Kazneni zakon za takav čin predviđa zatvorsku kaznu u trajanju od jedne do deset godina. Pravni sustav ne pruža nikakvu zaštitu ni biološkim roditeljima ni surogat majci, ostavljajući sve uključene strane u potpunoj pravnoj nesigurnosti i izložene kaznenom progonu.