BIZARAN VIDEO: Vučić pipao razbijeno staklo na prostorijama SNS-a pa se porezao

Zbog optužbi za policijsku brutalnost sinoć su ponovno održani prosvjedi u više gradova Srbije. Skup u Beogradu, pod nazivom „Gdje smo ono stali“, organizirali su studenti u blokadi, a tijekom prosvjeda demolirane su prostorije Srpske napredne stranke na Paliluli.

Kako navodi Nova.rs, policija je ubrzo potisnula okupljene građane, a samo nekoliko minuta kasnije u prostorijama SNS-a pojavio se predsjednik Aleksandar Vučić. Tijekom obilaska došlo je do neuobičajene situacije – predsjednik je rukom dodirnuo polomljeno staklo koje je zatim počelo padati. Član njegovog osiguranja pokušao je spriječiti da krhotine padnu na njega, no Vučić se pritom i posjekao.

Ovaj trenutak ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, gdje su korisnici događaj komentirali uz ironiju i šalu, poručujući, primjerice, „da bi i kliker polomio“.

Ovaj čovek bi i kliker pokidao🤡 pic.twitter.com/dsaoWziZYX — Суки (@doktorzakrave) August 18, 2025

Prosvjedi su se održali sedmu noć zaredom, a Žandarmerija je u Beogradu intervenirala suzavcem nakon demoliranja prostorija SNS-a u Cvijićevoj ulici.

Vučić je u obraćanju iz razbijenih prostorija poručio da će država odgovoriti oštro:

– „Oslobodit ćemo državu ovog terora i zla. Gonit ćemo mnogo više, mnogo brže, mnogo jače. Nikoga sa strane nećemo pitati niti tražiti dozvole“, izjavio je predsjednik Srbije.