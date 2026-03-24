Bizaran slučaj iz Virovitice, čovjeka greškom proglasili mrtvim: "U Fini su mi rekli da odem u matični da me ožive"

Nenad Marković iz Virovitice nije ni znao da ga je sustav proglasio mrtvim, sve dok nije pokušao kupiti bon za mobitel. Kad mu kartice nisu radile, obratio se Fini i ondje doživio šok.

"Jeste li vi gospodin Marković? Ja kažem da jesam. Pa kaže, mi vas nismo blokirali, vi ste mrtvi. Pitam, i što sad da radim? Kaže, idite u matični ured da vas ožive", ispričao je Marković za HTV.

Ispostavilo se da je došlo do zamjene identiteta u virovitičkoj bolnici, gdje je preminuo muškarac koji je imao isto ime i prezime. Zbog te pogreške Marković je u sustavu evidentiran kao preminula osoba.

U otpusnom pismu stoji povijest bolesti druge osobe

Ravnatelj Opće bolnice Virovitica Dinko Blažević potvrdio je da je pokrenut unutarnji nadzor. "Evidentno je da je došlo do administrativne, odnosno ljudske pogreške. Mi smo pokrenuli unutarnji nadzor i po završetku unutarnjeg nadzora u ustanovi izvijestit ćemo javnost", naveo je Blažević.

Nadzor bi trebao utvrditi i je li zbog zamjene identiteta preminuli pacijent možda primao pogrešnu terapiju. U njegovu otpusnom pismu, naime, stoji povijest bolesti druge osobe.

Hrstić: Sigurna sam da ću dobiti detaljno izvješće unutarnjeg nadzora

Ministrica zdravstva Irena Hrstić kazala je da je prerano za zaključke, ali da očekuje detaljno izvješće.

"Kada radite unutarnji nadzor, onda vrlo minuciozno pristupate svakoj stavci i terapiji i vremenu dane terapije i kliničkim simptomima koji postoje. Bilo bi neozbiljno da u ovom trenutku išta komentiram, ali sam sigurna da ću dobiti detaljno izvješće unutarnjeg nadzora i onda ću moći nešto konkretnije reći o tom slučaju", istaknula je Hrstić.

Markoviću ponovno aktiviran OIB, ali još uvijek ima problema

Slučaj je osudila i Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, koja traži hitno uvođenje digitalnih i organizacijskih mehanizama u sustav.

"Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata najoštrije i bez ikakvih zadrški osuđuje šokantan propust u virovitičkoj bolnici, gdje je zbog zamjene identiteta i OIB-a pacijent bio vođen pod tuđim zdravstvenim podacima, što je nezamislivo i nedopustivo u 21. stoljeću te ukazuje na ozbiljne i dugogodišnje nepravilnosti u funkcioniranju zdravstvenog sustava i njegove digitalne infrastrukture", priopćili su iz Udruge.

Markoviću je u međuvremenu OIB ponovno aktiviran i podaci su ispravljeni, ali problemi za njega nisu završili. Kaže da i dalje ne može do svojeg novca dok mu ne izdaju novu karticu. "Već 14 dana ne mogu do sredstava, dok mi ne izdaju novu karticu, dok mi ne stigne poštom nova kartica", požalio se Marković. Smatra da za ovakav propust netko mora odgovarati.