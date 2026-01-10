Bizaran incident: Muškarac preminuo nakon svađe zbog grudanja, policija uhitila dvojicu tinejdžera

Nizozemska policija uhitila je u četvrtak dvojicu tinejdžera u sklopu istrage smrti 60-godišnjeg muškarca u gradu Schiedamu, na zapadu zemlje. Vlasti vjeruju da je muškarac moguće bio fizički napadnut nakon svađe koja je izbila zbog bacanja gruda snijega, javlja Euronews.

Prema navodima lokalnih medija, skupina mladih bacala je grude snijega na automobile u prolazu. Žrtva je navodno na to reagirala komentarom, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba.

Hitne službe pozvane su na mjesto incidenta, no unatoč pokušajima reanimacije muškarac je preminuo u ponedjeljak. Policija je osumnjičene identificirala uz pomoć snimki nadzornih kamera. Istraga je u tijeku.

Tučnjava nakon grudanja?

„Nakon bacanja gruda snijega možda je izbila tučnjava i razmijenjeni su udarci“, priopćila je nizozemska policija. Dodali su kako je istraga i dalje u tijeku kako bi se točno utvrdilo što je prethodilo sukobu te što su sudionici rekli ili učinili, prenosi Net.hr.

Incident se dogodio u vrijeme kada se Nizozemska, poput velikog dijela zapadne Europe, suočava s izraženim zimskim uvjetima uzrokovanim olujom Goretti. Obilne snježne padaline zahvatile su zemlju i prouzročile poremećaje u prometu diljem regije.

Policija zasad nije objavila dodatne pojedinosti o identitetu uhićenih niti o mogućim optužbama.