Close Menu

Bivši trener Hajduka nakon spektakla s Atleticom: "Pokazali smo karakter, ali oni su i dalje favoriti"

Trener Club Bruggea govorio o velikom povratku, spornom penalu i uzvratu u Madridu

Nakon utakmice koja je ponudila sve ono zbog čega je Liga prvaka posebna, trener Ivan Leko nije skrivao zadovoljstvo igrom svoje momčadi. Club Brugge je protiv Atletico Madrida odigrao dramatičnih 3:3, a hrvatski stručnjak na press konferenciji naglasio je ponos zbog reakcije svojih igrača.

„Bili smo u vrlo teškoj situaciji nakon 0:2, ali momčad je pokazala karakter. Upravo takve utakmice grade identitet ekipe“, rekao je Leko.

Belgijski prvak našao se u rezultatskom minusu, no uspio se vratiti i izboriti aktivan rezultat pred uzvrat. Trener Bruggea istaknuo je da njegova momčad nije izgubila vjeru ni u najkritičnijim trenucima.

„Nismo paničarili. Nastavili smo igrati svoju igru i vjerovati da možemo doći do rezultata. To je ono što me najviše veseli.“

Penal koji je promijenio tijek utakmice

Jedna od glavnih tema susreta bila je i sporna situacija kod dosuđenog jedanaesterca za španjolsku momčad. Leko je bio jasan u ocjeni te odluke.

„Penal mi se činio vrlo jeftin. Pravila o igranju rukom danas su takva da često ostavljaju prostor za različita tumačenja. Kao trener, ali i kao ljubitelj nogometa, volio bih vidjeti više dosljednosti.“

Unatoč tome, Leko nije želio tražiti alibi u sudačkim odlukama.

„Ne želim da se utakmica svodi na jednu situaciju. Odigrali smo veliku utakmicu protiv vrhunskog protivnika.“

Uzvrat u Madridu – realnost i ambicija

Pred uzvrat na stadionu Metropolitano, trener Bruggea realno je procijenio odnos snaga, ali nije skrivao ambicije.

„Atletico je i dalje jasan favorit. Znamo što znači igrati u Madridu, znamo kakva nas atmosfera čeka. No isto tako znamo da imamo kvalitetu i hrabrost nadati se prolazu.“

Dodao je da njegova momčad mora zadržati istu razinu intenziteta i discipline.

„Ako želimo biti konkurentni, moramo ponovno odigrati gotovo savršenu utakmicu.“

Spektakularni remi tako ostavlja otvorenu priču uoči drugog susreta, a Brugge pod vodstvom Ivana Leke još jednom je pokazao da se u elitnom društvu ne nalazi slučajno.

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0