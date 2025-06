Bivši suprug ubijene Andree žalio se osumnjičenima da ima problema s njom? Bili su na večeri prije dvostruke likvidacije

Klupko brutalne dvostruke likvidacije koja se dogodila 13. lipnja u garaži zgrade u Ulici Črna voda na Markuševcu, kada su ubijeni Andrea K. i Marijan C., lagano se počelo rasplitati. Jer zagrebačka policija uhitila je Andreja B., bivšeg supruga Andree K., kojeg sumnjiči za povezanost s dvostrukim ubojstvom. Iz policije su šturo naveli da je na području PU zagrebačke uhićena jedna osoba te su naveli da se provode hitne dokazne radnje. U prijevodu, pretražuje se mjesta na kojima Andrej B. boravi ili je s njima povezan, pri čemu se izuzimaju svi korisni tragovi.

Pretrage su obavljene na području Sesvetskog Kraljevca u kući u kojoj Andrej B. boravi, a sve što policija u pretragama nađe, bit će izuzeto i poslano na vještačenje. To uključuje i njegov mobitel te drugu elektroničku opremu, koja obično u ovakvim situacijama za istražitelje bude pravo dokazno blago. Uostalom, mobitel koji je Matija M., kako se sumnja, imao kod sebe, kada je prema policijskoj kaznenoj prijavi, počinio dvostruko ubojstvo, razlog su zašto su on i Fran R. prošlog tjedna uhićeni. Od tada su u Remetincu jer im je određen istražni zatvor te je protiv njih pokrenuta istraga. Matija M. se tijekom ispitivanja na policiji i tužiteljstvu branio šutnjom i njega se sumnjiči za dva teška ubojstva počinjena na podmukao način, piše Večernji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Frana R. se sumnjiči da mu je u tim ubojstvima bio pomagač, i on je prošlog tjedna nakon uhićenja iznio kratku obranu u kojoj je nijekao krivnju. No u međuvremenu je, prema neslužbenim informacijama, odlučio nadopuniti tu obranu. Što je kazao istražiteljima, nije poznato, no što god da im je kazao, očito je potvrdilo njihove sumnje o ulozi Andreja B. u likvidaciji Andree K. i njezina partnera Marijana C. Po onom što je dosad utvrđeno, Andrej B. je 13. lipnja nazvao policiju kojoj je kazao da je zabrinut jer njegova bivša supruga nije došla do njega, po ranijem dogovoru, kako bi preuzela njihovo zajedničko dijete. Policija je prethodno već bila zaprimila dojave o pucnjavi na području Markuševca, a nakon što je počela istraživati dvostruku likvidaciju, dosta toga bilo joj je čudno. Primjerice to da je Andrej B. policiju zabrinut zvao iako je njegova bivša supruga kasnila sat ili dva.

Policiji je dao i alibi, kazavši da je u vrijeme ubojstva igrao videoigre i pritom se snimao, što je čudno samo po sebi. No kada je odmah nakon dvostrukog ubojstva bio priveden na obavijesni razgovor, i to dva puta, policija ga je nakon razgovora pustila. Jer nisu imali dokaza protiv njega. Međutim jedna od njihovih radnih teorija bila je da bi on mogao stajati iza likvidacije, a te sumnje očito su se pojačale nakon što su uhićeni Matija M. i Fran R. Pregledom njihovih društvenih mreža utvrđeno je da se njih dvojica i Andrej B. poznaju, što znači da je nađena poveznica. Njih trojicu povezala je ljubav prema motociklima, a navodno su čak zajedno bili i na jednoj večeri malo prije dvostruke likvidacije.

Na toj večeri, po neslužbenim informacijama, Andrej B. im se žalio da ima problema s bivšom suprugom, koja je nakon razvoda dalje krenula sa svojim životom, našla novog partnera, s njim otvorila tvrtku... Kako se od žalopojke došlo do priče o ubojstvu, i to dvostrukom, zasad nije poznato. No poznato je da je ta ubojstva, kako se sumnja, počinio Matija M., u tom trenutku djelatna vojna osoba zaposlena u Počasno-zaštitnoj bojnoj. Njega se sumnjiči da je Andreu K. i Marijana C. čekao skoro sat vremena u garaži te da je nakon što su izašli iz stana i ušli u vozilo pritrčao tom vozilu i u njih ispalio 16 hitaca, nanijevši im ukupno malo više od 30 strijelnih i prostrijelih rana. Nakon toga se odvezao na motociklu, koji je prethodno, kako se sumnja, s Franom R. kamuflirao oblijepivši ga samoljepljivom trakama. Po onom što je do sada utvrdila policija, Matija M. se nakon ubojstva odvezao do mjesta gdje ga je čekao Fran R. Zatim su zamijenili prometna sredstva pa je Fran R. motocikl kojim se dovezao Matija M. odvezao do stana Matije M. u Sesvetama, dok je Matija M. sjeo u Hondu Accord te se odvezao na – posao.

Idućih dana viđen je kako šeće psa po Sesvetama, a uhićen je četiri dana nakon brutalne dvostruke likvidacije za koju se sumnjiči. Policija je kretanje njega i motocikla te kretanje Frana R. i motocikla uspjela rekonstruirati vrlo detaljno zahvaljujući snimkama nadzornih kamera. Osim toga, podaci s baznih stanica stavljaju Matiju M. na mjesto ubojstva u vrijeme ubojstva, a analiza podatkovnog prometa povezuje njega i Frana R. Jesu li njih dvojica, ili jedan od njih, komunicirali i s Andrejem B., vidjet će se nakon što se analizira sadržaj njegova mobitela. On se prošlog tjedna pojavio na posljednjem ispraćaju svoje bivše supruge, policiji je nedavno prijavio prijetnje, a sve što je do uhićenja činio, sve više počinje izgledati kao stvaranje alibija i pokušaj zavaravanja policije. Zasad ga se sumnjiči kao naručitelja likvidacije, no i dalje je nejasno zašto je Matija M. pristao da, kako ga se sumnjiči, ubije dvoje ljudi. Još nije poznato ni je li nađeno oružje iz kojeg su ubojstva počinjena, iako je u pretragama i kod Matije M. i kod Frana R. nađeno i izuzeto oružje. Obojica za to oružje imaju dozvolu za držanje i nošenje te, po neslužbenim informacijama, to nije oružje koje je korišteno za ubojstva. Ipak, to će se sa sigurnošću znati tek nakon okončanja balističkih vještačenja, navodi Večernji list.