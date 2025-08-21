Bivši suprug poznate glumice viđen je s mladom manekenkom (25)

Bivši suprug glumice Jessice Albe (44), Cash Warren, opet je viđen s manekenkom Hanom Sun Doerr. Na fotografijama koje je dobio Page Six, Warren (46) je zagrlio Doerr (25) i poljubio je u obraz dok su njih dvoje u utorak navečer izašli na večeru u Beverly Hillsu.

Nosio je crne hlače i odgovarajuću majicu kratkih rukava, dok je njegova puno mlađa partnerica nosila bijelu slip haljinu s kožnom kratkom jaknom i odgovarajućim crnim čizmama. Dvojac je također viđen kako se smije držeći se za ruke dok je drugi par hodao iza njih, pišu 24 sata.

Prije samo nekoliko tjedana Warren je viđen na kasnoj večeri s manekenkom - koja nevjerojatno sliči Albi.

Jessica Alba (44) je u siječnju na Instagramu objavila da se njezin i Warrenov brak došao kraju nakon gotovo 17 godina.

- Godinama sam na putu samospoznaje i transformacije – i kao pojedinac i u partnerstvu s Cashom. Ponosna sam na to kako smo rasli u našem braku tijekom posljednjih 20 godina i sada je vrijeme da započnemo novo poglavlje rasta kao pojedinci - napisala je tada Jessica Alba.