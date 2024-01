BIVŠI SPLITOVAC VRAĆA SE U HNL? Bio je reprezentativac, a sada bi mogao zaigrati u hrvatskoj ligi...

Marko Rog (28) bi se mogao vratiti u SuperSport HNL. Hrvatski veznjak ove sezone nije upisao nijedan nastup za Cagliari zbog ozljede koljena koju je zadobio u srpnju 2023. u pripremnoj utakmici s Rominom U-19 momčadi. Rog je tada dobio udarac u koljeno, a klub je potvrdio tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta, što je treća takva ozljeda u njegovoj karijeri.

Talijanski insajder Nicolo Schira tvrdi da bi se Rog mogao vratiti na teren sredinom veljače, ali dodaje i da je nekoliko klubova za njega zainteresirano. Osim toga, medij L'Unione Sarda navodi da bi Rog mogao promijeniti sredinu već u zimskom prijelaznom roku i potpisati za jedan od hrvatskih klubova.

Some clubs have asked info for #Cagliari’s midfielder Marko #Rog, who will return from injury mid February. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2024