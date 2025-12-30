Bivši Severinin partner, 'kralj bakra', otkrio na što troši svoje milijune

Bivši Severinin partner Milan Popović jedan je od najpoznatijih biznismena u regiji. Srpski mediji prozvali su ga 'kraljem bakra', a on je prije nekoliko godina otkrio kakav je kao šef.

'Baš su mi neki dan na sastanku rekli da sam vješt u pregovorima. Na to sam odgovorio da sam relativno loš jer često popustim. Uvijek sam fokus usmjeravao na osobu s kojom radim posao, a ne na sam posao', rekao je 2019. za 24sata.

Na pitanje: 'Kako sad živi kao multimilijunaš?', odgovorio je: 'Sve na meni ne vrijedi niti 2000 kuna. Ne nosim lančić, nemam sat. Ruske djevojke često kažu: 'Novac u životu nije bitan kad ga imaš'. I to je istina. U jednom trenutku, kad imaš toliko novca, navikneš se da ga imaš i znaš da ga imaš. Fokusiraš se na druge stvari. U podsvijesti je uvijek prisutno da imaš novac i nemaš brige s tim.'

'Nedavno sam na internetu naletio na fotomontažu - usporedba četiri milijardera i novopečenog modernog biznismena. On pozira u super brendiranom odijelu, nakićen lančićima i satom. Ova četvorica stoje u trapericama i majici. Sebe sam prepoznao u ovoj četvorici premda nisam još milijarder. Žao mi je dati puno novca za sat. Nemam niti jedan skupi sat. Rijetko govorim što imam i koliko imam. Većina naše okoline bori se za puko preživljavanje. Vozim automobile stare 14-15 godina. Nemam luksuzna vozila koja privlače pozornost, moje kuće nisu prevelike. Lagao bih kad ne bih rekao da nisam mnogo toga prilagodio lagodnom stilu života, ali ne luksuznom. Nastojim sve prilagoditi potrebama svoje obitelji i da je podređeno kvalitetno provedenom vremenu', ispričao je, prenosi Story.

Također, otkrio je na što troši novac.

'Doniram. Imao sam periode kad sam 'furao' i brendove. Kupovao sam i trošio. Život i godine učinili su svoje. Ipak, danas najradije pomažem pučke kuhinje, crkvu, bolnice i rodilišta, obitelji s mnogo djece, navučete se i na taj osjećaj. Religije isto govore – kada daješ, dobivaš. Tako je i s doniranjem, želiš da ti se taj dobar osjećaj ponavlja. I, naravno, na dječje igračke', rekao je.

