Bivši šampion pronađen mrtav u 47. godini! Tyson Fury: "Ne mogu vjerovati, tako mlad. Počivaj u miru, legendo!"

Iz cijelog sportskog svijeta i šire stižu izrazi sućuti nakon tragične smrti boksačke legende Rickyja Hattona.

Hatton (46) pronađen je jutros u svom domu u Manchesteru, a njegova se smrt ne smatra sumnjivom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija Greater Manchester objavila je: „Možemo potvrditi da smo jutros, u nedjelju 14. rujna, u 6:45 sati pronašli tijelo na adresi u Bowlacre Roadu u Gee Crossu. Smrt se ne tretira kao sumnjiva.“

Hatton, nositelj MBE-a, nakon završetka boksačke karijere radio je kao promotor i trener, a prošle se godine pojavio i u televizijskoj emisiji Dancing on Ice, piše The Sun.

„Hitman“ iza sebe ostavlja bogatu boksačku ostavštinu – bio je višestruki svjetski prvak i borac nezaboravnih mečeva, a njegov utjecaj na ljude oko sebe potaknuo je niz dirljivih oproštaja.

Britanska boksačka zvijezda Amir Khan napisao je potresno:

„Danas smo izgubili ne samo jednog od najvećih britanskih boksača, već i prijatelja, mentora, ratnika – Rickyja Hattona.

Kao borci govorimo sebi da smo jaki – treniramo, znojimo se, primamo udarce, ustajemo. Ali ponekad se najteža borba vodi u tišini, u mislima. Mentalno zdravlje nije slabost. To je dio ljudskog bića. Moramo o tome govoriti, moramo se osloniti jedni na druge.

Ricky, hvala ti za sve – za tvoje borbe, trenutke slave, ustrajnost. Hvala što si nas gurao naprijed i pokazao što je moguće.

Svima koji ovo čitaju: ako patite ili se borite, niste sami. Razgovarajte. Potražite pomoć. Treba nam više svjetla, više suosjećanja, više razumijevanja.

Počivaj u miru, Ricky. Uvijek ćeš imati svoje mjesto u ringu naših sjećanja.“

Poznati voditelj Piers Morgan dodao je: „Počivaj u miru Ricky ‘The Hitman’ Hatton, 46. Pronađen mrtav u svom domu u Manchesteru, policija kaže da nema sumnjivih okolnosti. Nevjerojatno tužna vijest.“

Britanska boksačka legenda Tyson Fury napisao je na Instagramu: „Počivaj u miru, legendo, Ricky Hatton. Neka ti je laka zemlja.

Bit će samo jedan Ricky Hatton. Ne mogu vjerovati, tako mlad.“