Bivši ruski tajkun otkrio kako zaustaviti Vladimira Putina: "Ovo je jedini način"

Mihail Hodorkovski, bivši politički zatvorenik i bivši direktor ruske naftne kompanije Yukos u svojem tekstu za Politico u petak je istaknuo da se Zapad mora usredotočiti na vojno jačanje, a ne isključivo na gospodarske mjere ako žele prisiliti Rusiju da prekine rat u Ukrajini.

"Odgovor na agresiju ruskog predsjednika Vladimira Putina koji bi se temeljio isključivo na gospodarskim mjerama ne postoji, niti će ikad postojati", smatra Hodorkovski.

Za svoje tvrdnje daje slikovito objašnjenje: "Oduzeti pijancu čašu viskija neće ga otrijezniti. To je očita istina o ljudskoj prirodi, ali čini se da je Zapad toga potpuno nesvjestan kada je riječ o sankcioniranju Rusije", govori Hodorkovski, inače i osnivač Centra za nove euroazijske strategije te autor knjige "Kako ubiti zmaja: Izgradnja nove Rusije nakon Putina".

Zapad kao ovisni pijanac

Kaže i da same sankcije bez ulaganja u obrambene snage nikada neće uspjeti, što se vidi na primjeru upada ruskih dronova koji otvoreno testiraju obranu NATO saveza. "Kao što je pijanac ovisan o svom viskiju, tako je Zapad ovisan o traženju odgovora u nametanju i provođenju sankcija. Takav pristup pokazuje temeljno nerazumijevanje ne samo Putinovih ciljeva, nego i njegova načina razmišljanja", tvrdi bivši tajkun Hodorkovski.

Smatra da se rat protiv Ukrajine ne vodi zbog gospodarske kontrole nad tom državom, već da je riječ o strateškoj i ideološkoj igri protiv same ideje uspješnih demokratskih država u susjedstvu Rusije te pokušaju da se ponovno uspostavi dominacija koju je Moskva tijekom većeg dijela prošlog stoljeća.

Ističe da vjerovanja da se ratni stroj Kremlja do bankrota može dovesti energetskim sankcijama ne drže vodu. Navodi da su zapadni čelnici to umislili jer Putinove motive promatraju kroz prizmu vlastitih demokratskih vrijednosti, a ujedno pogrešno shvaćaju globalno tržište nafte. Europski čelnici prilagođavaju se domaćim publikama, dok Putin zauzima potpuno drugačije stajalište - za njega nacionalni imperativi u potpunosti nadjačavaju bilo kakve ustupke javnom mnijenju.

Jačanje NATO-a jedini način?

Kratko i jasno, sankcije nikada neće biti pristup koji će promijeniti Putina, zaključuje Hodorkovski: "Moguće je da one uopće ne ulaze u njegov način razmišljanja, s obzirom na to da je njegov režim od samog početka obilježen podmuklošću, nezakonitošću i obmanom. Izbjegavanje sankcija ili ublažavanje njihovih učinaka za njega je samo manja neugodnost kojom se može upravljati".

"Jedini način da se Putina prisili na zaustavljanje rata jest masovno i dugotrajno vojno jačanje NATO-a. Ništa drugo neće biti tako odlučujuće", poručuje, Hodorkovski, ali upozorava da čelnici Europske unije imaju problema uvjeriti svoje birače da je dugoročno financijsko i političko ulaganje u obranu od presudne važnosti. "Umjesto toga, njihovo oklijevanje i nesloga ohrabruju Kinu, a strateško vodstvo prepuštaju isključivo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu — sa svim posljedicama koje to nosi", ocjenjuje Hodorkovski.

Tko je Hodorkovski?

Podsjetmo, 2003. godine smatralo se da je Hodorkovski najbogatiji čovjek u Rusiji. Prema procjenama bio je "težak" 15 milijardi dolara, a Forbes ga je smjestio na 16. mjesto na popisu milijardera. U listopadu iste godine uhićen je i optužen za prijevaru. Putinova vlada zamrznula je dionice Yukosa, nakon čega je nestao veliki dio bogatstva.

U svibnju 2005. proglašen je krivim i osuđen na devet godina zatvora, a kasnije mu je kazna produljena do 2014. godine. U prosincu 2013., nakon što je bivši njemački ministar vanjskih poslova Hans-Dietrich Genscher lobirao za njegovo oslobađanje, Putin ga je pomilovao i pustio iz zatvora. Trenutačno živi u Londonu, piše RTL.