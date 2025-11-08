Bivši predsjednik Srbije u Splitu: "Palo mi je na pamet da prošetam splitskom Rivom"

U moru poludjelih reakcija i nevjerojatnih pokušaja opravdavanja nasilničkog vala u javnom prostoru, evo i kako razmišlja jedan normalan čovjek.

Boris Tadić služio je kao predsjednik Srbije od 2004. do 2012. godine i u ta je dva mandata u svojoj politici utjelovio jedan normalniji odnos Srbije i Hrvatske, politiku pomirenja i suradnje u regiji.

Tadić je bio prvi srpski predsjednik koji je službeno izrazio žaljenje za zločine počinjene tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj, što je itekako pridonijelo njegovoj popularnosti među Hrvatima. Tijekom posjeta Vukovaru 2010. godine, Tadić je položio vijenac na Ovčari, mjestu gdje su ubijeni brojni Hrvati nakon pada Vukovara. Tim je činom pokušao simbolički označiti novu eru odnosa između Srbije i Hrvatske. Kod kuće je naravno naišao i na kritike, no Tadić je imao jasan kurs svoje politike i toga se drži dan danas, 13 godina nakon kraja svog mandata u vremenu kada kao da smo se vratili unatrag, ili nas određene nasilne grupacije tamo žele vratiti, piše Morski.hr.

Isti taj Boris Tadić s jasnim stavom da su normalni odnosi dva naroda itekako mogući, kao nekim prstom sudbine baš ovih dana boravi u Splitu gdje na KOMferenciji govori o sigurnosnoj arhitekturi regije, odnosima s Rusijom i povjerenju građana u vrijeme globalnih napetosti.

Naravno, nije mogao ne komentirati incident tijekom Dana srpske kulture i najavljeni prosvjed Torcide. Pa evo što kaže jedan normalan i staložen čovjek:

"Moja poruka je da se vratimo na moju politiku, a to je politika pomirenja, izgradnje normalnih odnosa. Nažalost, ta politika ne funkcionira već 13 godina. Da smo joj dali priliku da živi, možda ne bi bilo ni protesta sutra u Splitu, izgradili bismo drugačiju vrstu odnosa. Pitali ste me kako se osjećam u Splitu. Palo mi je na pamet da sutra prošetam splitskom rivom i vidim kako se osjećam. To bi bio jedan dobar test. S druge strane, danas sam imao jako lijepu komunikaciju s mojim hrvatskim prijateljima", rekao je Tadić medijima.

Ključna je riječ prijatelji, tj. prijateljstvo, koncept koji je nekima valjda toliko mrzak, stran i nedokučiv.