Bivši predsjednik Hajduka na sudu: Oduzeta mu dozvola i mora platiti 1,320 eura

To si ti predsjedniče?! - nema tome dugo da je jedan navijač Hajduka, ulazeći u taksi u ranim jutarnjim satima na povratku 'iz programa', za upravljačem prepoznao bivšeg šefa Hajduka. Jer Joško Svaguša, kao uostalom i velika većina bivših čelnih ljudi splitskog kluba, zagriženim tifosima će uvijek biti poznati kao predsjednici njihova kluba makar bili vlasnici Bobisa, vozači Ubera ili bilo što drugo...

A Svaguši stvarno ne cvjetaju ruže posljednjih godina: najnovija 'nezgoda' je presuda Prekršajnog suda u Splitu zbog vožnje u alkoholiziranom stanju! U toj presudi okrivljeni je rekao da je nezaposlen i da živi od ušteđevine, (spomenuo je taksiranje u pokušaju da dobije manju kaznu, pozvao je sud da u slučaju da ga se proglasi krivim da se ipak vodi računa kako mu je jedini izvor prihoda auto taksi služba koju obavlja preko svog obrta).

Inače, predsjednik Hajduka (od ljeta 2009. do prosinca 2010. godine) iz doba gradonačelnika Željka Keruma - prijatelji su od tada znatno smanjili druženja, svatko iz svojih motiva - kojem je Torcida iz prosvjeda tada na tartan Poljuda bacala krafne, dobio je 1,320 eura kazne, plus 110 eura troškova postupka, plus zaštitna mjera oduzimanja vozačke dozvole B kategorije na tri mjeseca!

Iako je praktički dobio minimalnu kaznu za taj prekršaj, sutkinja je imala dosta posla u ovom predmetu, nije bio najjednostavniji. Dobro, nije svoju situaciju olakšao ni bivši predsjednik Bilih, pošto ima dvije pravomoćne prekršajne presude iz prometa: na području Sinja je vozio u naseljenom mjestu brže od dozvoljene brzine i to 30 do 50 km/brže; a Imotska granična policija kaznila ga je zbog vožnje bez vozačke dozvole.

Što se tiče ovog splitskog slučaja, Svaguša se branio da zapravo on uopće nije vozio! Išao je da sinom (29) ne ćevape kod ulaza u malu dvoranu na Gripama, a sin je vozio Volvo, ne on...

Što je potpuno suprotno od onoga što su utvrdili policajci te prigode. Prema službenoj zabilješci, došli su do parkiranog Volva gdje su zatekli alkoholiziranu osobu koja je sjedila na mjestu vozača te su utvrdili, nakon legitimiranja, da je Joško Svaguša, odbio alkotestiranje. Obrana, tj Svaguša junior, tvrdi da je on vozio, parkirao te otišao po ćevape.

Ključni dokaz ipak su bile snimke video nadzora Split Parkinga, na kojima se, konstatirala je sutkinja, vidi kako iz Volva izlazi muškarac koji se nakon 15-ak minuta vraća na mjesto vozača. Snimka možda nije toliko dobra da se sa sigurnošću prepozna identitet osobe, ali da je u pitanju starija osoba nije bilo sumnje za sud...