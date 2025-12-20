Bivši novinar zbog Thompsona 'oprao' ovog hrvatskog gradonačelnika

Bivši novinar i urednik Glasa Istre Goran Prodan objavio je na svojem Facebook profilu oštru kritiku porečkom gradonačelniku Lorisu Peršuriću.

Njegovu objavu prenosimo u nastavku:

"Poštovani gradonačelniče Lorise Peršuriću,

s obzirom na to da ni nakon dva dana nisam uspio naći Tvoj demanti objave da će Marko Perković Thompson, notorni i deklarirani proustaški pjevač, opet održati koncert u gradskog dvorani na Žatiki, sa žaljenjem primjećujem da si se spustio na istu licemjernu razinu na kojoj je bio Tvoj prethodnik Edi Štifanić, jedan od najgorih gradonačelnika Poreča koje ja pamtim, a nisam tu od jučer.

Kao što sam i javno spominjao, glasao sam za Tebe na lokalnim izborima 2017. i 2021. (ne i za Tvoju, IDS-ovu, listu), bio si, po meni, puno manje IDS-ovo zlo od nekoliko Tvojih prethodnika, a bolji od ponuđene konkurencije. No, danas se, ukoliko je ovo s Thompsonom istina, kajem. Nisam to od Tebe očekivao. Znam da si ambiciozan i da se želiš, kao političar, svidjeti svakom, ali ovo je Tvoj ozbiljan ideološki saltomortale. Prije desetak dana u Puli „selfao“ si se, sa stranačkim i saborskim kolegom Pausom, na antifašističkom prosvjednom skupu u Puli poručujući: „Bilo kojem obliku fašizma ovdje nikad nije bilo – i neće biti – mjesta!“ (usput, stranka kojoj si odnedavno na čelu „se zalaže za dosljedno poštivanje tradicija antifašizma i za uklanjanje svih veza i simbola koje Republiku Hrvatsku dovode u vezu s NDH“), ali, gle!, od prekjučer „ovdje“ opet imamo mjesta za Thompsona u čiju profašističku retoriku i vezu sa simbolima NDH, umotane u jeftini, srceparajući, patetični celofan domoljublja, ne sumnjam.

Da, priznajem, kad sam neki dan na svojem FB profilu pohvalio Tvoje sudjelovanje na pulskom antifašističkom maršu, i prigodno podsjetio na čuveno licemjerje Tvoga prethodnika Štifanića, koji se krajem srpnja 2013. na tradicionalnom partizanskom skupu na Rušnjaku busao u antifašistička prsa, a već nekoliko dana kasnije saznali smo da će krajem kolovoza u gradskoj (dakle našoj, a ne njegovoj) preskupo plaćenoj i upitno funkcionalnoj dvorani na Žatiki koncert imati rečeni MPT, čije busanje u prsa je sve samo ne antifašističko, pronicljivo mi je jedan prijatelj primijetio da se Ti nisi nijednom riječju oglasio o sramotnom sudjelovanju porečkih nogometnih navijača Šajeta u proustaškom „dekoru“ hrvatskih tzv. navijača na nedavnoj službenoj nogometnoj utakmici Hrvatske i Crne Gore u Podgorici. Ako jesi, ispričavam se, a pokušah te braniti da si kao Selfi Smajler (nemoj se ljutiti, ali „lakostovski“ Ti se nadimak nametnuo nakon višegodišnje, po meni pretjerane, foto-samopromocije na društvenim mrežama a i šire) to prešutio jer Ti je svaki glas važan, pak si – kako mi rečemo – činija finta de mona. A nisi mona, ne.

Meni je jasno da u Poreču živi puno naših sugrađana koji vole Thompsona i pohode njegove koncerte, i ne ulazim u njihove motive zbog čega, ali ne mogu razumjeti da se gradska vlast koja se, valjda, drži IDS-ovih programskih zasada, a Ti si joj na čelu, ideološki prodaje za šaku dolara, pardon, eura i glasova. Ok, dobili ste medijsku pozornost, dobit ćete na sljedećim izborima glasove i onih koji ne bi baš glasali za IDS, a mi drugi smo i onako u manjini pa ne bude štete. Si sretan? Ne znan ča ti govori Tvoj špegalj: si ti najliplji u kraljevstvu ili je u kakovoj boški ipak nika Snjeguljica?

Mi se vidi da ćeš mi za ovo zamirit, sic transit gloria mundi, ma ko imaš jaja&kuraja forši još rivaš ča popravit. Ne za mene, ma almeno za moga pretela Draga Orlića kega si štima, vero anke on Tebe.

Pak ću finit u njigoven stilu: budi pravi ko moreš!

Goran Prodan

Poreč-Parenzo, 10. božičnjaka 2025."