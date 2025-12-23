Bivši njemački nogometaš poginuo u padu sa žičare

Tridesetčetverogodišnji sportaš smrtno je stradao u nedjelju u teškoj nesreći na skijalištu Savin Kuk u Crnoj Gori, gdje je pao sa žičare s visine od približno 70 metara.

Nesreća se dogodila na skijalištu kod Žabljaka, u planinskom masivu Durmitora, dok je Hertner sa svojom 30-godišnjom suprugom koristio dvosjednu žičaru. Nakon kobnog pada, njegova je supruga ostala zarobljena na žičari, no brzom intervencijom hitnih službi uspješno je spašena. U nesreći je zadobila prijelom noge.

Oproštaj od kapetana

Tijekom svoje karijere Sebastian Hertner nastupao je u drugoj njemačkoj ligi, braneći boje klubova 1860 München, Erzgebirge Aue i Darmstadt. Nogometni put završio je kao kapetan petoligaša ETSV Hamburg, koji se od njega oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

"S velikom tugom danas objavljujemo da je naš kapetan Sebastian Hertner preminuo u tragičnoj nesreći tijekom odmora. Šokirani smo i duboko potreseni. Naša iskrena sućut njegovoj obitelji i najbližima. Počivaj u miru", poručili su iz kluba.

Dijelio svlačionicu s budućim svjetskim prvakom

Kao perspektivan mladi nogometaš, Hertner je nosio dres njemačke reprezentacije do 18 i 19 godina. U mlađim selekcijama dijelio je svlačionicu s kasnijim svjetskim prvakom Christophom Kramerom te Felixom Kroosom, bratom slavnog Tonija Kroosa, kako navodi njemački Bild.