Bivši Milanovićev ministar ide u zatvor zbog trošenja državnog novca

Poznati hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog Berislav Šipuš, koji je bio i HNS-ov ministar kulture u Vladi Zorana Milanovića, mora se 5. ožujka 2026. javiti u Centar za dijagnostiku u Zagrebu kako bi počeo izdržavati jednogodišnju zatvorsku kaznu, doznaje Index.

Riječ je o presudi Županijskog suda u Zagrebu od 30. travnja 2021., koju je 14. listopada 2025. potvrdio Visoki kazneni sud Republike Hrvatske. Presuda je tog dana postala pravomoćna, a izvršna je od 10. prosinca 2025. Sud je utvrdio da ne postoje zakonske smetnje za njezino izvršenje. Za sada nema informacija da je Šipuš zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne.

Optužbe protiv bivšeg ministra

USKOK je protiv Šipuša podigao optužnicu 2017. godine, tereteći ga da je od srpnja 2012. do prosinca 2015. godine, koristeći službenu karticu Ministarstva kulture, podizao gotovinu i plaćao osobne troškove. Time je državni proračun oštetio za više od 68.000 ondašnjih kuna. Na taj je način, prema presudi, zlouporabio položaj jer je za osobne potrebe podizao gotovinu i koristio poslovne kreditne kartice Ministarstva kulture.

Utvrđeno je da je u gotovini podigao ukupno 17.800 kuna, dok je privatne troškove u ugostiteljskim objektima i prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu plaćao službenim karticama. Naknadno je vratio nešto više od 14.000 kuna, dijelom obustavama na plaću, a dijelom uplatom gotovine u blagajnu.

USKOK je tvrdio da je postupao protivno odluci Vlade o uvjetima korištenja službenih automobila, mobitela, zrakoplovnih linija, kreditnih kartica i sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih troškova. Suđenje je počelo u lipnju 2018. godine, a Šipuš je tijekom postupka nijekao krivnju, uvjeravajući da su svi troškovi bili službeni.

U istom slučaju, optužena je bila i Andrea Zlatar Violić, kojoj je Šipuš bio zamjenik. On ju je naslijedio na čelu Ministarstva kulture nakon što je ona u ožujku 2015. morala dati ostavku jer je nalaz državne revizije otkrio nepravilnosti u radu Ministarstva. Postupak protiv njih dvoje je razdvojen zbog teških zdravstvenih problema Andree Zlatar Violić.

Zašto je Šipuš proglašen krivim?

U obrazloženju presude sud je naveo da nije bilo sporno to što je Šipuš imao pravo koristiti službene kartice, već koje je troškove smio plaćati. Teretio se isključivo za račune koji nisu imali službenu svrhu. Sud mu nije povjerovao kada je tvrdio da određene stvari nije znao, jer to nije proizlazilo iz iskaza svjedoka, vještačenja i materijalnih dokaza u spisu.

U presudi je navedeno i da su ga suradnici upozoravali da se ne smije podizati gotovina te da je, prilikom plaćanja troškova, trebao na poleđini računa navesti s kim je bio, kada i u koju svrhu, što nije činio. Republici Hrvatskoj dosuđen je imovinskopravni zahtjev u iznosu od oko 64.000 kuna, a Šipuš je obvezan platiti i sudske troškove od približno 58.000 kuna, piše Index.

"Svojim ponašanjem optuženik nije osramotio samo Republiku Hrvatsku, Vladu i Ministarstvo kulture, već i sebe kao priznatog i poznatog glazbenog djelatnika kojem je povjerena visoka i časna ministarska dužnost. On je visoko obrazovana osoba pa vijeće nije vjerovalo dijelu njegove obrane u kojoj je tvrdio da nešto nije znao ili da na nešto nije bio upozoren. Bio je ministar i od njega se očekivalo da časno, odgovorno i pošteno djeluje, a ne da oštećuje državni proračun za privatne svrhe", poručio je u presudi sudac Vjeran Blažeković, koji je Šipuša nepravomoćno kaznio.