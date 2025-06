Bivši kapetan Milana: "Ne poštujem Gattusa"

Italija bi mogla povjeriti klupu reprezentacije Gennaru Gattusu, bivšem treneru Hajduka koji je ranije vodio Milan, Napoli, Valenciju i Marseille. O mogućem imenovanju Gattusa za izbornika na Sky Sportu komentirao je bivši kapetan Milana Riccardo Montolivo, koji nije skrivao svoje rezerve, piše Calciomercato.

Ne poštuje Gattusa

"Recimo da nije osoba koja uživa moje poštovanje, ali nadam se da će uspjeti na klupi reprezentacije. Ne vidjeti Italiju treći put zaredom na Svjetskom prvenstvu bilo bi strašno", rekao je Montolivo.

Razlog njegove antipatije prema Gattusu vuče korijene iz njihovih dana u Milanu. Montolivo je u više navrata govorio kako ga je Gattuso izostavio iz momčadi bez pravog objašnjenja, što i dalje smatra nepoštenim potezom.

"Gattuso mi je rekao da moji rezultati na testiranjima nisu na razini ostalih. No to je bilo nemoguće jer mi do sredine studenog nije bilo dopušteno trenirati s ostatkom ekipe", rekao je Montolivo 2019. za Corriere della Sera. "Da bi opravdao moj poziv u kadar, pozvao se na to da Brescianini i Torrasi iz Primavere nisu bili dostupni."

Spomenut i Alen Halilović

"Gotovo kao da se morao ispričati. Odlazio bih na treninge, ponekad sam, ponekad s Halilovićem ili s mladima iz Primavere. Meni se činilo da nije bilo nikakvog problema, ali nisam uspio shvatiti tu situaciju, niti sam ikad dobio odgovore. U studenom 2017., kad je zamijenio Montellu, Gattuso je zvao mene i još nekoliko iskusnijih igrača kako bi zatražio našu podršku."

Na sličan način, ali neizravno, Montolivo je nedavno aludirao na taj period kad je govorio o sukobu između Bonuccija i Juventusa. "I meni se dogodilo da budem izbačen iz ekipe, u Milanu. Trener me iz loše namjere i bez da mi je išta rekao jednostavno stavio izvan momčadi. Radi dobra ekipe odlučio sam prešutjeti", rekao je Montolivo.

Halilović se nije nametnuo u Milanu

Alen Halilović stigao je u Milan 2018. godine kao slobodan igrač nakon raskida ugovora s Hamburgom, ali nikad nije uspio izboriti mjesto u prvoj momčadi. Za klub je upisao tek tri nastupa, a već sljedeće godine poslan je na posudbu u Standard Liège. Njegov boravak u Milanu ostao je upamćen više po treninzima s mladim igračima i marginalnoj ulozi nego po učinku na terenu. Trenutno je igrač nizozemske Fortune Sittard.