Bivši kapetan Hajduka dobio bizaran crveni: "Ovo je apsurdno"

Dugopolje i Opatija odigrali su 1:1 u prvom subotnjem susretu 20. kola SuperSport Prve NL. Domaćin je od 32. minute igrao s igračem manje nakon isključenja bivšeg kapetana Hajduka Zorana Nižića, ali je unatoč tome prvi došao do vodstva. Opatija je u nastavku izjednačila, no do kraja nije uspjela iskoristiti brojčanu prednost za potpuni preokret.

Ključan trenutak utakmice dogodio se u 32. minuti i to na prilično bizaran način. Nižić je, u situaciji nakon koje je smatrao da je ranije bio prekršaj, rukama zaustavio loptu. Sudac Dragašević to je sankcionirao drugim žutim kartonom, pa je iskusni branič morao u svlačionicu. "Kakva situacija, Nižić je mislio da je suđen prekršaj. Crveni karton, kakva... Pa reći ćemo, apsurdna situacija. Ovo ne viđamo često", rekao je komentator, prenosi Index.

Balić zabio gol

Iako je ostalo s desetoricom, Dugopolje je povelo već u 36. minuti. Trajkov je probio po desnoj strani i nakon odbijanca ubacio u sredinu, a još jedan bivši igrač Hajduka Andrija Balić utrčao i pospremio loptu u mrežu za 1:0.

Opatija je izjednačila sredinom drugog poluvremena, nakon prekida. Poslije kornera Milanović je glavom spustio loptu u peterac, a Robert Mišković se sjajno okrenuo i zabio za 1:1, ujedno i svoj prvijenac u crno-bijelom dresu.

U završnici su gosti imali jednu ozbiljniju situaciju za potpuni preokret, ali su ostali bez prave prilike, dok je Dugopolje, unatoč igraču manje, djelovalo opasnije i bilo bliže pobjedničkom pogotku. Na kraju je ostalo 1:1.

Nižić je bivši kapetan Hajduka

Nižić je 36-godišnji stoper rodom iz Splita. Igrao je u omladinskim uzrastima Zmaja iz Makarske, a onda je preko Belgije stigao u Hajduk u ljeto 2012. godine. Za bijele je odigrao 138 utakmica i dao je 11 golova, a u jednom trenutku je postao i kapetan.

U ljeto 2018. godine prešao je u čečenski Akhmat iz Groznog za 800 tisuća eura. Nakon toga igrao je i za kazahstanski Kizližar, a prošlog ljeta vratio se u Šibenik u kojemu se zadržao samo tri mjeseca prije dolaska u Dugopolje.