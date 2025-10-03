Close Menu

Bivši igrač srpske reprezentacije stiže u hrvatsku ligu

Vrijedio je čak 18 milijuna eura

Fabrizio Romano otkriva kako je hrvatski trećeligaš Kustošija dovela senzacionalno pojačanje! Radi se o bivšem srpskom reprezentativcu koji je nekoć vrijedio čak 18 milijuna eura na Transfermarktu.

To je Nikola Maksimović, iskusni 33-godišnji branič koji je tijekom karijere igrao za Zvezdu, Torino, Napoli s kojim je osvojio talijanski Kup u sezoni 2019./2020,  Spartak Moskvu, Genou i druge klubove.

Od 1. srpnja je slobodan nogometaš, istekao mu je ugovor u francuskom Montpeilleru, a sad je odlučio potpisati za Kustošiju na godinu dana, odnosno do kraja sezone. U dresu srpske nogometne reprezentacije skupio je 25 utakmica, a posljednji međunarodni nastup imao je u rujnu 2020. u utakmici Lige nacija protiv Rusije, piše gol.hr.

Dodajmo kako je Kustošija nedavno dovela i bivšeg igrača Atletico Madrida Borju Garcesa. Kustošija nakon šest odigranih kola ima 11 bodova i nalaze se na petom mjestu Druge NL.

