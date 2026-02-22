Bivši igrač Hajduka otvorio dušu: "Moja mama je iz Bosne i poštujem tu zemlju, ali..."

Bivši igrač Hajduka, Darko Nejašmić postao je junak NEC-a u subotu navečer u Johan Cruijff ArenA. Hrvatski defenzivni vezni zabio je za 1:1 i donio Nijmegencima zasluženi bod protiv Ajaxa, a nakon utakmice nije skrivao koliko mu godi igrati na najvećoj pozornici nizozemskog nogometa, piše ForzaNEC.

"Volim igrati u ovakvim stadionima. Upravo se tada osjećam mirno."

Mir u kaosu: Hajdukova škola

Dok mnogi igrači pod pritiskom velikih stadiona posustanu, Nejašmić tvrdi da u takvim okolnostima raste. Smirenost pripisuje odrastanju i nogometnom odgoju u Hajduku, gdje se, kaže, vrlo rano navikneš na “užarenu” atmosferu. "Ako si tamo odrastao i često igrao u takvoj atmosferi, ovdje ne postaneš nervozan. Ostaneš miran, čak i kad na tebe idu dva ili tri igrača."

Ta je stabilnost bila vidljiva i na terenu: kao "kontrolor" igre stalno je nudio rješenja, tražio loptu i pokušavao zatvarati prostor iza NEC-ovih napadačkih izlazaka.

"Pokušavam osjetiti gdje lopta može doći i pametno se pozicionirati. Nekad to ide dobro, nekad ne – to je nogomet."

Što je nedostajalo NEC-u: "U završnici moramo biti pametniji"

Iako je bod protiv Ajaxa vrijedan, Nejašmić je istaknuo da NEC može i mora bolje u ključnim trenucima. U završnici utakmice Ajax je došao do nekoliko prilika nakon pogrešaka gostiju, a Nijmegenci su, prema njegovim riječima, morali drukčije reagirati.

"Moramo biti pametniji. U zadnjim minutama mi trebamo napadati, a ne puštati njih da dolaze zbog naših grešaka."

Priznao je i da je momčad možda nakratko izgubila mirnoću, ali to vidi kao dio procesa. "Možda smo postali malo nervozni, ali i to je dio rasta ekipe."

Na pitanje je li NEC mogao i pobijediti, ostao je realan. "Mogli smo pobijediti, ali smo mogli i izgubiti. Moram ponovno pogledati utakmicu da to mogu pošteno procijeniti."

Instinkt za 1:1: "Malo sreće također pripada nogometu"

Posebno je zanimljiv bio opis njegovog pogotka. U "neurednoj" situaciji u kaznenom prostoru, Nejašmić je praktički iz sjedećeg položaja uputio loptu prema golu i pogodio. "To je bio instinkt. Vidio sam gol i pokušao pucati. Ovaj put je ušla – malo sreće također pripada nogometu."

Bio mu je to treći pogodak sezone, no brojke ga, kaže, ne opterećuju. "Čak i ako ne zabijem, želim samo igrati dobro i pobjeđivati. Golovi dođu sami ako ostaneš miran."

U razgovoru se dotaknuo i reprezentativne budućnosti. Iako postoji interes Bosne i Hercegovine, kroz obiteljske veze, Nejašmić ističe da za njega dvojbe nema. "Moja mama je iz Bosne i poštujem tu zemlju, ali ja sam sto posto Hrvat. Čak i ako nikad ne budem igrao za reprezentaciju, ne mogu nastupiti za neku drugu zemlju."

Fokus na NEC: "U nogometu nikad ne znaš gdje završavaš"

Za sada je, kaže, potpuno usmjeren na NEC, gdje se osjeća "na svom mjestu" i vjeruje da će se ovakvi trenuci vraćati ako nastavi ulagati u sebe, piše ForzaNEC.

"Ulažem puno u karijeru i radim naporno. Onda se ovakvi trenuci, poput gola u ArenA, sami vrate. U nogometu nikad ne znaš gdje ćeš završiti."