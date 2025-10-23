Bivši igrač Hajduka (42) bori se za život

Nogometna zajednica u šoku nakon vijesti da je u 42. godini života bivši nogometaš i aktualni trener u Austriji, Josip Lukačević, doživio moždani udar tijekom boravka na nogometnom terenu. Lukačević je trenutno u bolnici i, prema informacijama iz Austrije, nalazi se u teškom stanju te se bori za život na aparatima.

Njegov aktualni klub Croatia Salzburg, u kojem je trenersku dužnost preuzeo prošle zime, potvrdio je vijest o teškom zdravstvenom stanju. Upravo je s tim klubom osvojio prvi naslov u mladoj povijesti momčadi, a iz kluba su poručili da su svi ujedinjeni u molitvi i podršci svom treneru.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

''Naš trener Josip Lukačević doživio je moždani udar i nalazi se u bolnici, gdje se liječnici bore za njegov život. Svi smo u šoku i uz njega smo svim srcem. Molimo za njegov oporavak'', stoji u objavi kluba.

Rođen 3. studenoga 1983. u Brčkom, Lukačević je svoj nogometni put u Hrvatskoj započeo 2005. godine, kada je potpisao ugovor s Hajdukom iz Splita i upisao četiri nastupa u prijateljskim susretima. Nakon kratkog razdoblja u Splitu, karijeru je nastavio u Širokom Brijegu, a potom se afirmirao u hrvatskoj ligi igrajući za Cibaliju i Osijek, gdje je ostavio prepoznatljiv trag.

Ukupno je u najvišem rangu hrvatskog nogometa odigrao 78 utakmica.