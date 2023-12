BIVŠI IGRAČ BIJELIH: "Uvjeren sam da će Hajduk osvojiti naslov"

Pratio sam ždrijeb za Euro u autobusu, vraćali smo se baš s gostovanja u Genovi gdje smo remizirali i pratili izvlačenje parova uživo. Bilo je zanimljivo, a svi su se složili da je naša skupina najteža – skupina smrti, javio je za 24sata nekadašnji igrač Hajduka, albanski reprezentativac koji igra za Empoli Ardian Ismajli.

"Skupina u kojoj su tri najbolje momčadi sa završnice Lige nacija, Španjolska, Hrvatska i Italija, za Albaniju je najteža moguća. Izvukli smo tri velike reprezentacije, ali znate kako je, na Euru nema lakih suparnika, svi koji su se plasirali zaslužuju biti tamo i nadaju se prolasku skupine, pa tako i mi. Kad su počele kvalifikacije mnogi su Čehe i Poljake smatrali favoritima, a na koncu smo mi bili prvi u grupi, što znači da vrijedimo. Pogotovo se to vidjelo u ogledima s izravnim konkurentima za vrh", kaže Ismajli, koji se veseli što će vidjeti nekadašnje suigrače:

"U reprezentaciji Hrvatske su Nikola Vlašić, Josip Juranović, pa Martin Erlić kojeg sam upoznao u Italiji, kao i još neke hrvatske reprezentativce... Bit će lijepo vidjeti ih opet na terenu, zamijeniti dresove nakon utakmice..., ali daleko od toga da će to biti lagana zadaća i za nas i za njih. Hrvatska je u zadnjih pet godina osvojila tri medalje na velikim natjecanjima, svi znamo koliko je to jaka reprezentacija, kakav imaju mentalitet", kazao je za 24sata.

Ako netko poznaje hrvatske igrače, poznaje ih Ismajli koji je proveo pet godina u Hrvatskoj.

"Znam koliko je jaka momčad na čelu s izbornikom Dalićem, poznajem gotovo sve igrače i ne treba ni govoriti o kakvim se pojedincima radi, u kakvim sve klubovima igraju... Ali nije u pitanju samo Hrvatska, i Španjolska i Italija su velike reprezentacije i bit će zanimljivo kako će se razvijati stvari u grupi. Mi ćemo dati sve od sebe na terenu, pa kako završi, nogomet je nepredvidiv, utakmica može krenuti u jednom ili drugom smjeru i vjerujem da i mi imamo izgleda, bez obzira na težinu ostalih reprezentacija koje su favoriti", govori bivši igrač Hajduka.

Na terenu će biti zanimljivo, ali ništa manje zanimljivo neće biti ni na tribinama.

"A joooj, to će biti šou, ha, ha, ha... Siguran sam da će biti jako puno naših navijača jer puno Albanaca i Kosovara živi u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj..., a puno će ih doputovati i iz Albanije i s Kosova. Svi će htjeti vidjeti koliko možemo napraviti u konkurenciji tri velike reprezentacije i ne sumnjam da ćemo imati veliku podršku, barem jednaku kao i naši suparnici", veli za 24sata.

Albanija se u povijesti velikih natjecanja na Euro plasirala samo jednom, prije osam godina u Francuskoj, kada je ispala u skupini nakon poraza od Švicarske i Francuske i jedine, povijesne pobjede nad Rumunjima.

"Gledao sam te utakmice, po meni su izgledali puno bolje nego li su to konačni rezultati pokazali. Vjerujem da ćemo u Njemačkoj izboriti bolji rezultat, bez obzira na snagu grupe. Ako se mene pita, neka dalje prođu Hrvatska i Albanija, ha, ha, ha... Hrvatska je jaka, od golmana do centarfora, pogotovo u veznom redu, Modrić, Kovačič, Brozović, pa Gvardiol... Jedino je nepoznanica u kakvoj će formi biti Perišić, koji je po meni najveća snaga Hrvatske".

A najveća snaga Albanije...

"Ako zaigra Jasir Asani koji vraća se od teške ozljede, ako upije uhvatiti pravu formu on će nam biti najveće pojačanje. Mislim da smo dobro posložena momčad, Berisha, Djimsiti, Bajrami, Seferi, Ramadani, Muci, Asllani, Hysaj..., Cikalleshi koga poznajete iz Splita, Uzuni koji je igrao za Lokomotivu, tu je i dalje pomoćni trener reprezentacije Ervin Bulku koji je igrao za Hajduk...".

Ismajli je zadovoljan svojim igrama u Italiji, standardan je u dresu Empolija.

"Kako ne bih bio zadovoljan, standardno igram u jednoj od najboljih liga na svijetu, konstantno napredujem... Borimo se za opstanak, što nije lako, ali vjerujem da ćemo ostati jer smo kvalitetna momčad. Nadam se puno boljem proljeću. Jedan cilj sezone sam već ostvario, a to je plasman na Euro, sad su mi ostala još dva, izboriti opstanak u ligi i odigrati dobro na Euru...", govori.

A Hajduk?

"E, da, i Hajduk, Hajduk je moja velika ljubav, nadam se da je ovo sezona u kojoj će otići do kraja. Pogledao sam utakmicu protiv Gorice nakon ždrijeba, kao što gledam svaku, i baš sam zadovoljan kako su izgledali. Sve polazi od predsjednika Jakobušića koji je dobro posložio klub na svim razinama, trener Karoglan ima na svakoj poziciji po nekoliko kvalitetnih igrača i ja sam uvjeren da će Hajduk osvojiti naslov prvaka. Ne vidim tko bi im mogao konkurirati...", kazao je Ismajli, a kad smo mu replicirali da hvali Jakobušića zbog toga što je njegova dugogodišnja djevojka Matea predsjednica ženske sekcije Hajduka, pa time i suradnica predsjednika, samo se nasmijao:

"Ne, ne, hvalim ga jer je to zaslužio. A što se tiče žena, one su već napravile krupan iskorak plasmanom u Prvu ligu i teško da će biti prvakinje ove godine. Ali muškarci hoće, to je sigurno...", zaključio je za 24sata.

