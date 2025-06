Bivši hrvatski reprezentativac se zakleo da neće pričati o Hajduku dok ne naprave ovo: "Tek onda ću smatrati da su ozbiljan klub"

Kruno Jurčić je ostvario veliki uspjeh u trenerskoj karijeri! Osvojio je afričku Ligu prvaka s egipatskim Pyramidsom i postao prvi Hrvat u povijesti kojem je to pošlo za rukom.

Nakon velikog podviga koji je ujedinio cijeli Egipat, Jurčić se vratio na odmor u Hrvatsku. Komentirao je napetu utrku za naslov prvaka u kojoj su se Rijeka, Dinamo i Hajduk borili do zadnjeg kola, no dodaje da o splitskom klubu neće pričati sve dok ne naprave jednu stvar:

"Neću o Hajduku. Dok ne naprave dva terena za treniranje, zakleo sam se da neću pričati ništa o Hajduku. Onog trenutka kad naprave dva pomoćna terena, onda ću početi pričati o Hajduku i smatrati su ozbiljan klub. Ustrajat ću na tome i neću više reći o Hajduku", kazao je Jurčić tijekom gostovanja u Podcast Inkubatoru.

Dodaje da Dinamo ima dvije ekipe za osvajanje prvenstva, te da je nemoguće da nisu prvaci:

"Nemoguće je da Dinamo nije prvak. To je apsolutno nemoguće. Oni sad mogu pričati da je to nebitno, to je nemoguće. Prije svega, to je veliki financijski gubitak. Ne sviđa mi se ovaj način, Dinamo nije prvak, idemo dalje. Želim odgovornost. Dinamo ima dvije ekipe za osvajanje prvenstva, a ne može biti prvak. Treba mu pobjeda protiv Gorice ili Lokomotive. To su stvari koje su neoprostive", zaključio je, prenosi Gol.hr.