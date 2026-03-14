Bivši hrvatski predsjednik: Bojim se da bi moglo doći do trećeg svjetskog rata

Boris Tadić i Ivo Josipović, bivši predsjednici Srbije i Hrvatske, oštro su kritizirali američko-izraelski rat protiv Irana, ocijenivši ga produbljivanjem globalne krize započete ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine. Svoja su stajališta iznijeli na Globalnom forumu u azerbajdžanskom glavnom gradu Bakuu, koji je u subotu završen panelom o ponovnom uspostavljanju međunarodnog poretka, piše Euronews.

Tadić: Vraćamo se na divlju stranu povijesti

Bivši srbijanski predsjednik Boris Tadić upozorio je da sukob u Iranu otvara novu krizu i uvlači još jednu velesilu u ratni sukob. "Rat u Iranu pokreće novu krizu nakon Ukrajine, uključujući još jednu veliku silu u ratu", izjavio je Tadić.

"Rusija i Sjedinjene Države trenutno se mogu međusobno optuživati za urušavanje međunarodnog prava, ali to može izazvati velike probleme i krizu u svim zemljama regije. Čak bi i Azerbajdžan mogao biti pogođen", dodao je.

Tadić, koji je bio vođa demokratske oporbe za vrijeme Miloševićeva režima, podsjetio je i na bombardiranje Srbije 1999. godine pod vodstvom SAD-a, koje je provedeno bez rezolucije UN-a.

"Kada velesile pokušavaju osvojiti dijelove drugih suverenih država ili intervenirati, primjerice uhićivati ili ubijati predsjednike drugih zemalja članica Ujedinjenih naroda, to je katastrofalna situacija", rekao je.

Kao rješenje Tadić vidi isključivo jačanje uloge UN-a.

"Bijela kuća i američki predsjednik Donald Trump griješe, podcjenjuju Iran. Ne mogu završiti sukob za nekoliko tjedana. To nije moguće i nije vjerojatno rješenje sadašnjeg sukoba", istaknuo je, naglasivši potrebu za posrednicima.

"Nalazimo se na divljoj strani povijesti i moramo se vratiti međunarodnom pravu. To je jedino rješenje koje imamo. Moramo ojačati autoritet Ujedinjenih naroda i multilateralnih institucija", zaključio je Tadić.

Josipović: Postoji opasnost od svjetskog rata

Slično razmišlja i bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. On je izrazio bojazan od daljnje eskalacije na globalnoj razini ako se ne postigne diplomatsko rješenje.

"Stvari poput nafte, energenata i hrane, kao i velik broj ljudi koji bježe pred ratom, uzrokuju dodatne probleme. To je golem humanitarni problem", rekao je Josipović.

Josipović strahuje da bi se sukobi mogli proširiti i dovesti do trećeg svjetskog rata.

"Ovakvi ratovi imaju tendenciju stvaranja novih, posebno kada su za ishod zainteresirane supersile poput Rusije, Kine i drugih. Zato se doista bojim da je mogući scenarij i svjetski rat", kazao je Josipović za Euronews, prenosi Index.