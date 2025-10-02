Bivši hajdukovac vraća se u hrvatsku reprezentaciju

Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv braniču Domagoju Bradariću, koji će se priključiti hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na okupljanju za predstojeće listopadske utakmice protiv Češke i Gibraltara u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, piše Gol.hr.

Izbornik je odlučio pozvati Bradarića za deficitarnu poziciju lijevog beka, Joško Gvardiol počeo je igrati na poziciji središnjeg braniča u Cityju, Borna Sosa nažalost nije opravdao povjerenje, tako da je protiv Crne Gore koristio Josipa Stanišića na lijevom beku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osim toga, Stanišić je doživio parcijalnu rupturu medijalnog ligamenta u desnom koljenu za vrijeme susreta Lige prvaka između Bayerna i Chelseaja sredinom rujna, tako da tek treba vidjeti hoće li on biti spreman za listopadski ciklus.

Bradarić je dosad skupio četiri nastupa za Vatrene, debitirao je u prijateljskom ogledu protiv Švicarske (2:1). To je bilo u listopadu 2020. godine, odigrao je svih 90 minuta, a posljednji put bio je u kadru na Europskom prvenstvu 2021. kad su Vatreni ispali u nokaut-fazi od Španjolske.

25-godišnji Splićanin je karijeru započeo u Hajduku, a trenutačno je standardni prvotimac talijanskog prvoligaša Hellas Verone, za koju je ove sezone skupio šest nastupa i jedan pogodak.