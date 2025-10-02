Bivši hajdukovac vraća se u hrvatsku reprezentaciju

Zlatko Dalić aktivirao je pretpoziv braniču Domagoju Bradariću, koji će se priključiti hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na okupljanju za predstojeće listopadske utakmice protiv Češke i Gibraltara u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, piše Gol.hr.
Izbornik je odlučio pozvati Bradarića za deficitarnu poziciju lijevog beka, Joško Gvardiol počeo je igrati na poziciji središnjeg braniča u Cityju, Borna Sosa nažalost nije opravdao povjerenje, tako da je protiv Crne Gore koristio Josipa Stanišića na lijevom beku.
Osim toga, Stanišić je doživio parcijalnu rupturu medijalnog ligamenta u desnom koljenu za vrijeme susreta Lige prvaka između Bayerna i Chelseaja sredinom rujna, tako da tek treba vidjeti hoće li on biti spreman za listopadski ciklus.
Bradarić je dosad skupio četiri nastupa za Vatrene, debitirao je u prijateljskom ogledu protiv Švicarske (2:1). To je bilo u listopadu 2020. godine, odigrao je svih 90 minuta, a posljednji put bio je u kadru na Europskom prvenstvu 2021. kad su Vatreni ispali u nokaut-fazi od Španjolske.
25-godišnji Splićanin je karijeru započeo u Hajduku, a trenutačno je standardni prvotimac talijanskog prvoligaša Hellas Verone, za koju je ove sezone skupio šest nastupa i jedan pogodak.