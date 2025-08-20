Bivši hajdukovac službeno postao igrač Amiensa

Završetkom posudbe napadača Jana Mlakara u Hajduku, slovenski reprezentativac pronašao je novu destinaciju – francuski drugoligaš Amiens SC. Vijest o njegovu dolasku potvrđena je i kroz najnovije objave u francuskim medijima.

Prema pisanju prestižnog sportskog lista L’Équipe, Amiens je službeno potvrdio dolazak Mlakara, koji stiže na posudbu iz Pise, bez opcije otkupa. Transfer je zaključen nakon što je klub ostao bez svog glavnog napadača, Louisa Mafoute, koji je prešao u Guingamp.

Mlada nogometna stranica Mercato Minute navodi kako je Amiens odlučio osloniti se na Mlakara kao novog "broja 9" nakon Mafoutinog odlaska, te da se on već pojavio na prvim treninzima kluba.

Podsjetimo, Mlakar je nastupio za Hajduk ukupno 87 puta, postigavši 22 gola, te je bio dio momčadi koja je osvojila dva Kupa Hrvatske (2022. i 2023.). U aktualnom drugom mandatu u Hajduku, koji je započeo zimski prijelazni rok, zbog ozljede je odigrao samo šest utakmica i postigao jedan pogodak, što je ubrzalo njegov novi transfer.

Francuski pogled na transfer

L’Équipe navodi da je Mlakar stigao u Amiens bez opcije otkupa, što sugerira da će se nakon sezone vratiti u Pise, njegov matični klub.

Prema Mercato Minute, Mlakar je odabran kako bi popunio prazninu u vrhu napada, a angažman je ubrzan zbog odlaska Mafoutea.

Transfer Jana Mlakara u Amiens predstavlja novu priliku za karijeru 26-godišnjeg napadača i logičnu nadogradnju s obzirom na njegovu dosadašnju statistiku i predanost na terenu. Sada će se priključiti Amiensu u borbi za napredak u francuskoj Ligi 2, gdje je očekuju odgovornosti kao "devetka" ekipe.

✍️ Jan Mlakar s’engage avec l’Amiens SC ! Attaquant polyvalent de 26 ans, il rejoint la #TeamASC en provenance du Pisa SC (Serie A). De la Fiorentina à l’Euro 2024, après des passages en Slovénie, Italie, Angleterre et Croatie, il vient apporter générosité et expérience à notre… pic.twitter.com/mBSCnRbOWz — Amiens SC (@AmiensSC) August 19, 2025