Bivši hajdukovac pobjegao iz Izraela: sa suprugom i kćeri stigao u Split

Ratna situacija na Bliskom istoku i stalne prijetnje raketnim napadima prisilile su mnoge zemlje na privremeni prekid sportskih natjecanja. Brojni strani igrači već su napustili svoje klubove, ponajprije u Izraelu i Iranu, ali i u nekim zemljama Zaljeva koje su osjetile posljedice raketnih udara i napetosti u regiji.

Među onima koji su Izrael zamijenili sigurnijim okruženjem je i bivši prvotimac Hajduka Emir Sahiti. On je stigao u Split, grad pod Marjanom, ponajprije zbog sigurnosti svoje obitelji. Sa suprugom i kćeri napustio je Izrael te automobilom krenuo prema Egiptu. Put su potom nastavili preko Cipra, a na kraju su stigli u Hrvatsku, piše Slobodna.

Sahiti je iz Hajduka prešao u HSV, gdje je imao dobar početak, ali je ubrzo pao u drugi plan. Kako bi dobio veću minutažu, pristao je na posudbu u Maccabi iz Tel Aviva, što se pokazalo dobrim potezom. U pet nastupa postigao je četiri pogotka i vrlo brzo se nametnuo kao značajno pojačanje. Prema pisanju njemačkog Bilda, u klubu su već razmišljali o aktiviranju otkupne klauzule vrijedne oko pola milijuna eura.