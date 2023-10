BIVŠI HAJDUKOVAC BEZ DLAKE NA JEZIKU "Problem Hajduka je što ga Livaja vuče, a ostali se šlapaju. Što se tiče Vatrenih, oni se okupe i onda te netko je**"

Splitski Hajduk proživio je nekoliko stresnih dana. Nakon dva uzastopna poraza, odnosno četvrtog u zadnjih šest utakmica, smijenjen je trener Ivan Leko, a na njegovo mjesto doveden Mislav Karoglan. Nadaju se Hajdukovi navijači da će se i Marko Livaja vratiti u izdanje kao prije, jer ova momčad definitivno ovisi o njemu

Slaže se s time i bivši Hajdukov trener, 65-godišnji Mišo Krstičević, koji je na klupi splitskih Bilih sjedio od ožujka 2012. godine do travnja 2013. godine. I u tom je mandatu vodio 40 utakmica.

Zanimljivo, Krstičević je vodio Hajduk u okršaju s milanskim Interom, u kojem je za Crno-plave na Poljudu igrao Marko Livaja. I kojeg su tada zvižducima dočekali Hajdukovi navijači. Sada im je Livaja idol.

U utorak 31. listopada od 14 sati (MAXSport 1), Krstičević će sa svojim Jadranom Luka Ploča biti domaćin Hajduku u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Tim povodom, Krstičević je gost emisije 'Sport nedjeljom', koja će se prikazati ove nedjelje od 13 sati u programu MAXSporta, a voditelju Anti Breki dao je zanimljiv odgovor baš na pitanje o Marku Livaji, odnosno koga bi stavio u napad, njega ili Brunu Petkovića, piše tportal.

"Teško je biti igrač Hajduka ako se ne ponavljaš stalno i stalno ne budeš najbolji"

"Svatko ima dobro mišljenje o Livaji kad je spreman i kad može. Ja sam bio onda s Igorom (op.a Tudorom) u Zagrebu i poslije sam vodio juniore kad je mali Petković bio u Hrvatskom dragovoljcu. Već se tada vidjelo da će biti vrhunski igrač. Na kraju se momak uputio u Italiju, tamo je prošao sve i svašta, meni je drago da se vratio kao vrhunski igrač. Jel 'mogao biti još bolji? Mogao je. Da neke stvari popravi, poput realizacije, da tu bude malo konkretniji. I da bude malo motoričniji. Ali i s ovime sada, on je isto vrhunski igrač. Znači, igrač koji može napraviti preokret, koji može sa svojim potezom riješiti utakmicu. Takav isti je i Marko Livaja.

Teško je biti igrač Hajduka ako se ne ponavljaš stalno i stalno ne budeš najbolji. I kad toliko dugo ne zabiješ gola. Istina, on vuče Hajduka već dvije godine, ali to je bio problem Hajduka. On ga je vukao, a drugi su se 'šlepali'. Doveden je Nikola Kalinić, koji je imao neko reputaciju, ali nažalost nisu ih uspjeli spojiti, uvijek je tu bio neki konflikt i neki problem".

Osvrnuo se Krstičević i na Livajinu odluku o povlačenju iz reprezentacije.

"'Ako ga itko opravdava, ja ga opravdavam. Okupi se reprezentacija, i onda te netko je** tamo. Dalić je istog trenutka trebao pokupiti ekipu s terena i otići 'ća' ili isprazniti tribinu. A on se, da se netko ne naljuti, nešto 'li-la'. Tu trebaš biti brz i pošten. Tu je Livaja potpuno u pravu", kazao je.