Bivši Hajdukov nogometaš: "Garcia radi sve da dobije otkaz. Nikad nisam vidio ovako loš Hajduk"

Težak poraz Hajduka od Dinama (3:1) u derbiju izazvao je brojne reakcije. Splićani sada za vodećim Dinamom zaostaju velikih deset bodova, pa je borba za naslov prvaka praktički izgubljena. No više od samog rezultata zabrinjava dojam koji je momčad ostavila na terenu.

Derbi je komentirao bivši nogometaš Hajduka Giovanni Rosso, koji je za splitski klub igrao jednu sezonu, ali nikada nije skrivao koliko mu znači bijeli dres. Nakon viđenog na Poljudu nije skrivao šok.

„Ajme meni, majko moja! Ne znam jesam li ikad gledao lošiji Hajduk, potpuno sam šokiran. Naravno da pratim Hajduk i znam da ima dosta problema, ali nisam vjerovao da su problemi tako duboki“, rekao je Rosso za SN.

Posebno ga je iznenadila početna postava i taktičke odluke trenera Gonzala Garcije.

„Na klupi Hajduka vidio sam trenera koji čini sve da dobije otkaz. Pomislio sam na to čim sam vidio koju je postavu poslao na teren, a Hajdukova igra samo me u to do kraja uvjerila. Gonzalo Garcia složio je momčad i igru tako da ga sigurno dovedu do teškog poraza.“

Rosso je posebno istaknuo odluku da Marko Livaja utakmicu započne na klupi.

„Igramo derbi u kojem nam isključivo pobjeda donosi ostanak u utrci za naslov, a njemu je Marko Livaja na klupi? Hej, Garcia, što ti je? Taktiku je složio tako da se nadigravamo s Dinamom, a vezni red ne postoji. Guillamon? Može li mi netko reći što taj dečko igra? Nema ga nigdje, ni u napadu ni u obrani, nigdje ne stiže.“

Kritizirao je i izbor igrača u sredini terena.

„Skoko je još zelen, treperi, ne može ni u kakvim okolnostima biti starter u derbiju. Imaš Krovinovića na klupi, a Guillamon i Skoko igraju? Krovinović možda nije u nekoj formi, ali ima iskustvo i sto puta je logičniji izbor.“

Rosso je potom još oštrije progovorio o treneru Hajduka.

„Dugo sam mislio da je jedan od onih trenera koji jednostavno ne znaju, ali sad kad sam uživo pogledao derbi, siguran sam da dobro zna što radi. On se poigrava s Hajdukom, radi sve što mu padne na pamet, a to rade treneri koji provociraju otkaz. Momčad i taktika koju je složio za Dinamo nemaju veze s nogometnom logikom.“

Kaže kako je o situaciji u klubu razgovarao i s bivšim igračima Hajduka.

„Pričao sam s dosta bivših igrača Hajduka i nogometnih ljudi i svi se slažu da su mnogi Garcijini potezi neobjašnjivi ili teško objašnjivi. Međutim, svi nešto šapću i gunđaju, a ne žele javno reći što misle.“

Na kraju je imao i jasnu poruku za predsjednika kluba.

„Predsjedniče Biliću, dajte zaustavite Garciju i uručite mu otkaz, koliko god to koštalo. Trener očito provocira otkaz i radi štetu, a vi to ne vidite ili ne želite vidjeti“, zaključio je Rosso.