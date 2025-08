Bivši golman Hajduka: "Rebić će se savršeno uklopiti u splitsko ludilo"

Nogmetaši Hajduka izborili su plasman u treće pretkolo Konferencijske lige. Nakon što je prva utakmica protiv Zire završila rezultatom 1:1, Splićani su na Poljudu slavili 2:1 nakon produžetaka. Hajduk je poveo pogotkom Filipa Krovinovića u 19. minuti, dok su gosti izjednačili u trećoj minuti sudačke nadoknade golom Isse Djibrilla iz mrtvog kuta. Pogodak za pobjedu postigao je Yassine Benrahou izravno iz slobodnog udarca u 95. minuti.

U trećem pretkolu Hajduk će igrati protiv Dinamo Cityja, kluba iz albanske metropole Tirane, koji je ukupnom pobjedom 3:2 izbacio andorski Atlètic Escaldes. Za vikend počinje nova sezona Supersport HNL-a koju će Hajduk otvoriti protiv Istre na Poljudu.

Pod novim trenerom Gonzalom Garcijom polako se slaže nova ekipa Bijelih. Tu su već novi igrači poput Frana Karačića, Rona Racija i Adriona Pajazitija, a uskoro se očekuje i Ante Rebić. Kadrovska pitanja je nakon utakmice protiv Zire adresirao i Garcia koji je naglasio izostanak klasične 'šestice'.

Te aktualnosti za Index e komentirao bivši golman Hajduka Vladimir Balić. Balića je Torcida 2004. godine zbog borbenosti i zalaganja na terenu proglasila Hajdučkim srcem, nakon što je te sezone, kao i iduće, osvojio naslov prvaka. Posljednji angažman imao je kao trener golmana u ciparskom prvoligašu AEL-u iz Limassola.

Kako komentirate utakmicu?

U nogometu je najbitnije da smo prošli dalje. Bilo je izazovno izboriti ovu pobjedu dok smo još u procesu slaganja ekipe na samom startu sezone. Ono što je bilo zabrinjavajuće je to što je puno igrača završilo utakmicu s ozljedama i grčevima, ali to su stvari koje daju rekuperirati do utakmice s Istrom.

Garcia je naglasio problem s nedostatkom klasične šestice. Može li tu poziciji popuniti Mihael Žaper koji je igrao na pripremama ili će Hajduk rješenje morati tražiti na tržištu?

Sam odgovor trenere upućuje na to da mu fali šestica. Očito ne misli da je Žaper spreman, a on te stvari najbolje zna. Ja ne poznajem trenažni proces i psihološko stanje konkretnog igrača koji se vraća utakmicama nakon dugog izbivanja.

Trening i pripreme su jedno, a utakmice druga stvar, u njima nema kalkulacije. Očito postoji nešto što trenera sprečava da stavi Žapera u igru. Osobno volim Žapera na poziciji šestice i prije ozljede je bio jedan od najboljih igrača Hajduka.

S druge strane, Pajaziti se pokazuje kao pojačanje za Hajduk, okomit je igrač i uz nekog defenzivno odgovornog partnera u veznom redu mogao bi biti jako opasan. Kvalitetan je i u kontroli igre pa ako Hajduk ne nađe drugo rješenje za šesticu, možda će ga Garcia isprobati i na toj poziciji.

Pored Pajazitija, koji još igrač Hajduka bi mogao biti otkriće nove sezone, očekujete li dodatan iskorak nekog pojedinca?

Moj trenutni favorit je Šimun Hrgović koji pokazuje veliki napredak. U više navrata je pokazao kakvu ljevicu ima. U utakmici u Azerbejdžanu je asistirao Kaliku milimetarski preciznim ubačajem. Na Poljudu je proigrao Livaju u akciji za gol. Ako ostane zdrav siguran sam da će ove sezone nastaviti napredovati i da će se približiti A-reprezentaciji.

Dobru utakmicu odigrao je i Zvonimir Šarlija u stoperskoj liniji, povratnik u klub nakon posudbe u Pafosu. Može li on ponovno postati nositelj Hajdukove obrane?

Prošle sezone radio sam na Cipru i imao sam prilike gledati Šarliju u Pafosu. Odradio je jako dobru polusezonu, osvojio prvenstvo i Kup. Sada se vidi da je došao u Hajduk spreman i motiviran. U cijeloj utakmici je bio jako pouzdan, samo par puta je ulazio u rizik s loptom u nogama.

Isfiltrirao je svoju igračku kvalitetu i vidi se ono u čemu je najbolji, igra u duelima i defenzivne reakcije. Očekujem da bude kvalitetno rješenje na stoperskoj poziciji, optimističan sam i oko Marina Skelina u kojem vidim budućnost Hajdukove obrane.

Garcia je sa Skelinom i Branimirom Mlačićem pokazao odlučnost da pruži priliku mladim igračima. Jeste li zadovoljni tom sklonošću trenera da baca mlade igrače u vatru?

Jako sam zadovoljan što su ti mladi igrači dobili prednost ispred npr. Dialla na poziciji stopera. Mislim da su Garcijine odluke opravdane. Davanje prilike mladim igračima je sjajna stvar, ali brine me situacija oko Nike Sigura i Rokasa Pukštasa koji su sada u drugom planu.

Oni su nekada bili okosnice ekipe, ali trener sam kroz trenažni proces najbolje vidi tko je trenutno spreman za prvih 11.

Što očekujete od dolaska Ante Rebića?

Rebić je kroz svoju inozemnu karijeru pokazao neospornu kvalitetu. Nije samo bio reprezentativac već je u više utakmica i nosio hrvatsku reprezentaciju. Igrač je kojeg je obilježio borben karakter, ima neku ludost koja se može pozitivno kanalizirati. Siguran sam da će se uklopiti u splitsko ludilo i da će uživati u igri.

Mogu li on i Livaja biti komplementarni u napadu

Apsolutno. Kako što smo nekada pričali o Kaliniću i Livaji ili Petkoviću i Livaji u reprezentaciji, igrači te kvalitete uvijek mogu igrati zajedno. Rebićevi prodori po strani mogu puno donijeti Livaji. Fokus protivnika na Livaju, kao sada protiv Zire, uvijek ostavi prostora za nekog drugog igrača. Rebić će to moći iskoristiti, Livaja će mu pomoći odvlačenjem pažnje protivničkim braničima.

Livaja je ponovno odigrao sjajnu utakmicu. On uskoro puni 32 godine. Koliko još očekujete da može nositi Hajduk i igrati na razini najboljeg igrača lige?

Marko će jako dugo moći koristi ono što ima i jako dugo će biti najbolji igrač lige. Na njegovoj poziciji nema potrošnje kao na nekim drugima. Njegov talent je Bogom dan, i ne mislim da je i blizu kraja karijere.

Michele Šego je jedan od najvećih upitnika iz prošle sezone. Može li u novoj sezoni igrati na razini na kojoj je bio u Varaždinu?

Dolaskom u Hajduk je sigurno i sam shvatio da to što je radio u Varaždinu ne vrijedi u Hajduku. U Varaždinu, koji igra s nižom obrambenom linijom, imao je priliku da često pretrčava protivnike. Sada nema toliko prostora, Hajdukovi napadači češće trebaju raditi razliku driblingom, kao što to radi Livaja. Vidjet ćemo može li to i Šego.

Junak protiv Zire bio je Yassine Benrahou. Prošle sezone bio je otpisan, kako vidite njegovu budućnost u Hajduku?

Pitanje je kako ga vidi trener. Ja više preferiram naše mlade igrače. Goran Vučević je rekao da će se u ovoj godini stabilizacije težiti afirmaciji mladih igrača. Očekujem da Hajduk iduće sezone bude stvarni kandidat za naslov, ali ne zato što će Dinamo i Rijeka gubiti hrpu bodova.

Nisam siguran da vidim mjesto za Benrahoua u takvom Hajduku koji želi afirmirati mlade i ubuduće se boriti za naslov. Nadam se da će mu ovaj gol pomoći da nađe novi klub.