BIVŠI 'DOMOVINAC' GRABOVAC: "Nastavlja se dosadašnja praksa sazivanja sjednice u zadnji čas"

Nastavak Skupštine Splitsko-dalmatinske županije nakon duže pauze prokomentirao je Nikola Grabovac, bivši član Domovinskog pokreta i nezavisni vijećnik u Skupštini. Podsjetimo, Skupština je zbog potencijalnog neizglasavanja dnevnog reda i manjka kvoruma bila prekinuta na sat vremena. Nakon toga se omogućio kvoru i sjednica je nastavljena.

Sve je na društvenim mrežama prokomentirao Nikola Grabovac.

"Skupštinu i materijale dobili svega pet dana prije same Skupštine s 44 točke dnevnog reda"

"MODUS OPERANDI

Nema razloga mijenjati uhodane taktike. Danas u 9 sati održava se sjednica Skupštine Splitsko - dalmatinske županije. Moram se osvrnuti na način rada i funkcioniranja županijske Skupštine odnosno na modus operandi koji njeguju vladajući i svi koji ih podržavaju. Nastavlja se dosadašnja praksa sazivanja sjednice u zadnji čas, naime vijećnici su poziv za Skupštinu i materijale dobili svega pet dana prije same Skupštine s 44 točke dnevnog reda među kojima je i rebalans proračuna koji je sastavljen od 14 podtočaka. I da svakodnevno samo iščitavam materijale ne bih stigao kvalitetno se pripremiti zbog količine radnih materijala i broja točaka dnevnog reda.

Nemoguće je dati bilo kakav suvisao prijedlog bez prethodnog dogovara i pristajanja na trgovinu s vladajućima. Na principu – ja tebi ruku, ti meni mrvice", ustvrdio je Grbovac te je nastavio:

"Daju im se obećanja"

"Ovakav način rada me ne čudi, jer je to uhodana praksa i način rada vladajućih. Žalosti me činjenica što su građani ti koji uvijek izvuku deblji kraj i čiji interes se zanemaruje. U predizborno vrijeme daju im se obećanja koja se vrlo brzo zaborave i izgube ispod partikularnih, sitnih interesa koji se realiziraju upravo ovakvim načinom rada.

Živjela nam slobodna Hrvatska", napisao je na Facebooku nezavisni Nikola Grabovac.

Detalje sjednice pratite na poveznici ispod: