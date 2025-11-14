Bivšeg ministra opet muče poruke iz mobitela Josipe Rimac

Iako se bivši ministri Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, kao ni bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević danas nisu pojavili na Županijskom sudu u Zagrebu, proces u kojem su optuženi zajedno s bivšim ministrom Darkom Horvatom te gradonačelnikom Županije Damirom Juzbašićem nastavljen je.

Obrana osporava dokaze

Horvatovi i Juzbašićevi odvjetnici usprotivili su se provođenju dijela dokaza jer se, kako su tvrdili, radi o tzv. analitičkim obavijestima i interpretacijama istražitelja o pretragama mobitela. To se, uvjeravali su sud, ne može smatrati dokazima, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Usprotivili su se provođenju dokaza koji su prikupljeni tijekom istrage protiv Josipe Pleslić koja se tada prezivala Rimac. Riječ je o famoznim porukama koje su pronađene u njezinom mobitelu te su kasnije poslužile da se inkriminiraju brojni ljudi iz političkog života. Među ostalima, bile su tu njezine poruke s nekadašnjom Horvatovom pomoćnicom Anom Mandac, koje su pak na kraju dovele do samog Horvata. Obrana je zato zatražila da se pribavi sudski spis iz afere Rimac, ne bi li se i na taj način provjerilo jesu li svi dokazi protiv Horvata zakoniti.

Zahtjevi obrane odbijeni

Odvjetnici su zatražili i da se kao prvi svjedoci ispitaju upravo Ana Mandac te Velimir Žunac i Katica Mišković, djelatnici Ministarstva koji su već priznali krivnju za namještanje natječaja za dodjelu potpora. Nagodili su se s USKOK-om na blage kazne.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu odbilo je zahtjeve obrane za propitivanje zakonitosti dokaza, budući da je već ranije Visoki kazneni sud potvrdio zakonitost svih dokaza, pa je optužno vijeće optužnicu i potvrdilo nakon čega je započelo suđenje.

"Zakonitost dokaza je već utvrđena prije potvrđivanja optužnice, a ako obrana nije zadovoljna, moći će se žaliti nakon presude", poručila je predsjednica sudskog vijeća sutkinja Ana Kovačević.