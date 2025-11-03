Close Menu

Bivše kolege se oprostile od nove voditeljice Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Grada Splita

Pogledajte što su joj poručili

Ružica Đonlić postala je nova voditeljica Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Grada Splita, potvrđeno nam je iz splitske gradske uprave. 

Transfer u Banovini: Šuta popunio upražnjeno mjesto! Ružica Đonlić postala nova voditeljica Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Grada Splita

Prije dolaska u Grad Split, Đonlić je radila u Centru za izvrsnost Splitsko-dalmatinske županije, ustanovi koja djeluje pod ingerencijom županije kojom upravlja HDZ. Njezin prelazak u gradsku upravu tako predstavlja svojevrsni "transfer" između županijskih i gradskih institucija.

Sada su se oglasili Centra izvrsnosti.

"Nakon tri godine uspješne suradnje, prepune izazova, suza, smijeha, timskog rada te bezbroj provedenih aktivnosti i projekata, naša kolegica Ružica prelazi na novo radno mjesto u gradu Splitu.

U CI SDŽ, Ružica je svojim znanjem, vještinama i entuzijazmom pridonijela pripremi i provedbi brojnih EU projekata i drugih aktivnosti CI.

Bilo je stvarno lijepo surađivati s tobom — uvijek nasmijana, puna razumijevanja i spremna pomoći, uljepšala si svaki zajednički radni dan. 

Na novom radnom mjestu, kolegici Ružici želimo puno sreće i uspjeha! 

Još jednom, hvala na svemu što si dala našem timu! 

I naravno, nemoj nas zaboraviti", napisali su.

 

