Bivše kolege se oprostile od nove voditeljice Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Grada Splita

Ružica Đonlić postala je nova voditeljica Odsjeka za protokol, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Grada Splita, potvrđeno nam je iz splitske gradske uprave.

Prije dolaska u Grad Split, Đonlić je radila u Centru za izvrsnost Splitsko-dalmatinske županije, ustanovi koja djeluje pod ingerencijom županije kojom upravlja HDZ. Njezin prelazak u gradsku upravu tako predstavlja svojevrsni "transfer" između županijskih i gradskih institucija.

Sada su se oglasili Centra izvrsnosti.

"Nakon tri godine uspješne suradnje, prepune izazova, suza, smijeha, timskog rada te bezbroj provedenih aktivnosti i projekata, naša kolegica Ružica prelazi na novo radno mjesto u gradu Splitu.

U CI SDŽ, Ružica je svojim znanjem, vještinama i entuzijazmom pridonijela pripremi i provedbi brojnih EU projekata i drugih aktivnosti CI.

Bilo je stvarno lijepo surađivati s tobom — uvijek nasmijana, puna razumijevanja i spremna pomoći, uljepšala si svaki zajednički radni dan.

Na novom radnom mjestu, kolegici Ružici želimo puno sreće i uspjeha!

Još jednom, hvala na svemu što si dala našem timu!

I naravno, nemoj nas zaboraviti", napisali su.