Bivša Miss Hrvatske se nakon dugo godina pojavila u javnosti. Pogledajte kako sada izgleda

Aleksandra Grdić, nekada jedna od najzapaženijih hrvatskih manekenki, posljednjih je godina potpuno izvan javnosti. Osim kratkog videa koji se prije nekoliko mjeseci pojavio na TikToku, bivša Miss Hrvatske uglavnom je vodila miran život daleko od medija. Nakon što se zaljubila i postala majka troje djece, Aleksandra se povukla iz showbiznisa i posvetila obitelji. Sa svojim partnerom Markom Šijakovićem živi u Virovitici, u obiteljskoj kući naslijeđenoj od bake i djeda.

No sinoć je sve iznenadila pojavljivanjem na modnoj reviji održanoj u zagrebačkom hotelu u sklopu Konferencije Romkinja. Manekenka se vratila na pistu noseći kreaciju brenda Look Famous, zablistavši u elegantnom tamnozelenom odijelu. Komentari posjetitelja nisu izostali — mnogi su primijetili kako Aleksandra izgleda gotovo jednako kao u svojim najzapaženijim modnim godinama.

Aleksandra Grdić široj se javnosti predstavila 2003. godine, kada je osvojila titulu Miss Hrvatske. Svojim izgledom, tamnom kosom i izrazito prodornim pogledom brzo se izdvojila od prethodnih nositeljica titule. Tijekom 2000-ih bila je jedno od najangažiranijih lica domaće modne scene, dvaput je pozirala za Playboy, sudjelovala u reality emisijama poput „Farme“ te vodila vlastiti show „Apsolutno Aleks“.