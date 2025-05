Bivša kolegica progovorila o Marku Bošnjaku: "Radila sam s njim, ovo ne znate o njemu..."

Što se posla tiče, bio je dobar radnik, odgovoran i uvijek profesionalan. Nije kasnio ili barem ne dovoljno da bi itko to primijetio. Znao je pjevušiti na poslu što je sad još smješnije kad znamo gdje je završio! Bio je jako simpatičan s gostima, uvijek nasmijan i pozitivan, pričala je za 24sata bivša kolegica pobjednika 'Dore' Marka Bošnjaka.

Iako glazbu živi od malih nogu, dolaskom u Zagreb, gdje je pohađao srednju školu, radio je, između ostalog, u fast foodovima jer od glazbe nije mogao živjeti. Razgovarali smo s njegovim nekadašnjim kolegama, koji ga srčano podržavaju u ostvarivanju snova i odlaska na Eurosong.

- Njegova pobjeda me jako veseli! Drago mi je jer je to zaslužio, ima nevjerojatno energiju i baš se vidi da voli ono što radi. Možda nisam bila sigurna da će pobijediti, ali sam se definitivno nadala! - ispričala je.

Prisjetila se i da 'Doru' nikad nisu posebno komentirali.

- Iskreno, nismo nešto posebno komentirali ili se šalili na tu temu dok smo radili zajedno, ali znali smo da voli glazbu i da ima talenta.

Otkrila je i jednu zanimljivu činjenicu vezanu uz Marka.

- Uvijek je imao neku dobru foru u rukavu, nikad nije bilo dosadno raditi s njim - rekla je.

Radio je Marko i u noćnim klubovima, no malo je poznato da je radno iskustvo stjecao i u Sex shopu Lelo, gdje je radio kao customer support. Istaknuo je da mu je taj posao bio mnogo zanimljiviji u usporedbi s radom u KFC-u. Kontaktirali smo ondje njegove kolege, no kažu da ne smiju ništa otkrivati 'zbog politike privatnosti'.

No Marko, koji će nas na Eurosongu predstavljati s 'Poison Cake', otkrio je koju slasticu najviše voli. To su, ispričao je u Opatiji, kremšnite i tres leches ili takozvani kolač 'tri leće', čiji recept potječe iz Južne Amerike, a biskvit je natopljen u tri vrste mlijeka.

Prije nekoliko mjeseci Marko je s prijateljima proslavio 21. rođendan i tad su ga iznenadili čokoladnom tortom 'Poison cake'. Sve što je poželio tad ostvarilo mu se, a to je bio odlazak na Eurosong.

Marko je odrastao u Prozoru, gdje je stanovništvo jako povezano s crkvenom zajednicom. Svi žive tradicionalnim obiteljskim životima, no vjera i molitva su nešto na što se posebno oslanjaju. Ne čudi stoga da je upravo časna sestra otkrila Markov talent.

- Časna sestra je skužila da ja znam pjevati i izvukla me iz zbora i rekla: 'Bog ti je dao dar'. Počela me prijavljivati na razne festivale duhovne glazbe i ona je bila glavni krivac za moj početak bavljenja pjevanjem - otkrio je nedavno Marko.

Nakon toga zadivio je cijelu regiju nastupivši u 'Pinkovim zvezdicama'. Tad je nastupio s pjesmom 'Što te nema' i osvojio gledatelje. Nekoliko godina poslije odvažno je počeo graditi samostalnu karijeru i oduševljavati pjesmama. Bili su to počeci glazbenog života koji su ga doveli do Zagreba, a onda i do Opatije.

Gostujući u ponedjeljak u 'Dnevniku' Nove TV, podijelio je svoje dojmove nakon pobjede na 'Dori' i otkrio što publika može očekivati u nastavku natjecanja.

- Dobili smo i nekih konstruktivnih kritika koje su validne. Svjesni smo određenih stvari i slažemo se s njima, tako da ćemo dati sve od sebe. Mislim da nam Eurosong nudi puno šire mogućnosti, tako da ćemo zasjati - rekao je Marko.

Eurosong nije jedini izazov koji ga očekuje u sljedećem periodu. Osim priprema za ovo prestižno glazbeno natjecanje, Marko će sudjelovati i u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato'.

- Stvarno ima smiješnih i čudesnih transformacija i taj show je jedno fenomenalno iskustvo. Baš mi je ova godina udarna, u kojoj imam i ‘Doru’ i ‘Tvoje lice zvuči poznato’. Nisam očekivao da će ići i jedno i drugo, ali uživam - rekao je pjevač.