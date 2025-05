Bitna cesta između Solina i Klisa zatvorena do kolovoza, ali samo u određeno vrijeme!

Zbog izvođenja radova u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Klis – rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općine Podstrana, Klis i Dugopolje, zatvara se za sav promet, dionica javne lokalne ceste LC 67075 (Solin (ŽC6253) – Klis (ŽC6253), Ulica Put Majdana, od stac. 1+480 do 2+000, tj. od kućnog broja 51a do raskiržja za Izvor Jadra, tj. mosta Voljak. Cesta će biti zatvorena od ponedjeljka, 19. svibnja 2025. godine, u 9 sati, do 15. kolovoza 2025. godine.

Zabrana prometovanja vrijedi radnim danom od 7:30 do 15:30. Ostatak vremena bit će moguć prolazak kroz gradilište uz privremenu regulaciju prometa.

Investitor radova je Vodovod i kanalizacija Split, Hercegovačka 8, 21000 Split, a izvođač radova je Vodoprivreda Split d.d., Don Frane Bulića 171, 21210 Solin.

Za vrijeme trajanja ove regulacije obilazak prometa za teretna vozila, autobuse i hitne službe je kroz tvornicu 10. kolovoza, Cemex Hrvatska d.d., a za osobna vozila, obilazak je lokalnom cestom LC 67075, preko naselja Klis Kosa.

Ova odluka stupa na snagu u ponedjeljak, 19. svibnja 2025. godine, u 9 sati i vrijedi do 15. kolovoza 2025. godine - izvijestili su iz Županijskih cesta Split.