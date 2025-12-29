Bitcoin ponovno iznad 90.000 dolara, pojavljuju se znakovi oporavka tržišta

Cijena Bitcoina porasla je tijekom azijskog trgovanja i ponovno premašila razinu od 90.000 dolara, što bi moglo upućivati na oporavak kripto tržišta nakon slabijeg blagdanskog razdoblja. Najpoznatija kriptovaluta tako je propustila takozvani „božićni reli“ koji je dionice pogurao na rekordne razine.

Vrijednost Bitcoina porasla je za oko 3 posto, dosegnuvši u Singapuru više od 90.200 dolara, dok je Ether zabilježio rast od 4 posto i ponovno se popeo iznad 3.000 dolara.

Za razliku od tržišta dionica, gdje je indeks S&P 500 krajem prosinca dosegnuo povijesne vrhunce, kripto tržište je posljednjih tjedana stagniralo. Razlog je višemilijardska rasprodaja koja je započela u listopadu, kada su likvidirane pozicije s polugom vrijedne oko 19 milijardi dolara.

Ipak, analitičari sada primjećuju prve znakove promjene raspoloženja. Rast cijene potaknut je ponajprije kratkoročnim maloprodajnim trgovcima koji povećavaju izloženost kroz terminske ugovore, navode tržišni sudionici.

Podaci CryptoQuanta pokazuju da je stopa financiranja Bitcoina dosegnula najvišu razinu od sredine listopada, što upućuje na rast interesa za tzv. bikovske oklade. Iako se otvoreni interes na tržištu fjučersa oporavlja, još je ispod razina zabilježenih uoči listopadskih vrhunaca, kada je Bitcoin dosegnuo rekordnih 126.251 dolar.

Unatoč rastućem interesu institucionalnih ulagača i političkim signalima naklonjenima kriptovalutama, uključujući poteze administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, Bitcoin je od početka 2025. godine i dalje u minusu od oko četiri posto.