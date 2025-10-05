Bitcoin je oborio sve rekorde. Evo cijene koju je jutros postigao

Bitcoin je po prvi put u svojoj povijesti preskočio vrijednost od 125.000 američkih dolara, čime je postavio novi povijesni rekord i potvrdio status najjače svjetske kriptovalute.

Prema podacima CoinGecka, vrijednost Bitcoina je tijekom azijskog trgovanja naglo porasla, uz dnevni promet od gotovo 50 milijardi dolara. Taj je skok izazvao pravi val potresa na tržištu kriptovaluta: unutar samo jednog sata likvidirano je oko 100 milijuna dolara oklada na pad cijene (tzv. short pozicija), dok je u protekla 24 sata zatvoreno ukupno više od 200 milijuna dolara takvih pozicija, navodi CoinGlass.

Kako su ulagači koji su očekivali pad bili prisiljeni otkupljivati Bitcoin kako bi pokrili gubitke, dodatna potražnja pogurala je cijenu još više.

Institucionalni kapital i globalni uvjeti guraju tržište

Ovogodišnji rast Bitcoina potiče kombinacija povoljnih makroekonomskih uvjeta i pojačanog interesa velikih institucionalnih investitora. Analitičari koje prenosi Decrypt procjenjuju da bi potražnja za BTC-om mogla nastaviti rasti, unatoč kratkotrajnom zamoru tržišta ranije ovog tjedna.

U samo sedam dana, vrijednost Bitcoina skočila je više od 14 posto. Taj uzlet povezuje se s događajima u Sjedinjenim Državama, gdje su američki zakonodavci propustili postići dogovor o federalnom proračunu, što je dovelo do privremenog gašenja vladinih službi, piše CNBC.