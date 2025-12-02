Close Menu

Biste li platili 5 eura za kavu? Ovaj račun u kafiću šokirao: "Ima se, može se..."

Uglavnom, probajte vi dragi čitatelji pogoditi tko se ovako bahati cijenama...

Jel' vam se čini račun pretjeranim? Nama se učinio 'pinkicu' previše, a posebna zanimljivost jest da se kava i nesica čak nisu popili u Splitu, na Rivi recimo, ili na nakon elitnoj lokaciji s pogledom na antičke starine... Nije čak račun od 11,50 eura ispostavljen niti usred sezone, nego u ranoj predsezoni, krajem travnja. Ajde, je u gradu uz more.

Uglavnom, probajte vi dragi čitatelji pogoditi tko se ovako bahati cijenama. Ima se, može se, dokle god u tržišnoj ekonomiji netko hoće platiti kavu pet eura, sve je u redu...

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0