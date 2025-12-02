Biste li platili 5 eura za kavu? Ovaj račun u kafiću šokirao: "Ima se, može se..."

Jel' vam se čini račun pretjeranim? Nama se učinio 'pinkicu' previše, a posebna zanimljivost jest da se kava i nesica čak nisu popili u Splitu, na Rivi recimo, ili na nakon elitnoj lokaciji s pogledom na antičke starine... Nije čak račun od 11,50 eura ispostavljen niti usred sezone, nego u ranoj predsezoni, krajem travnja. Ajde, je u gradu uz more.

Uglavnom, probajte vi dragi čitatelji pogoditi tko se ovako bahati cijenama. Ima se, može se, dokle god u tržišnoj ekonomiji netko hoće platiti kavu pet eura, sve je u redu...