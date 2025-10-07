Biskup imao 17 ljubavnica, odala ga ljubomorna časna

On je biskup Ciro Quispe López (51) iz Perua. Skandal je izbio kad su neke od žena saznale jedna za drugu, što je dovelo do sukoba i razotkrilo cijelu aferu, piše The Times, a prenosi Index.
Ciro (po naški Ćiro) je bio strastven ženskar, a glave ga je došlo to što je časna sestra, jedna od ljubavnica, bila ljubomorna na odvjetnicu s kojom se biskup također viđao i poslala je informacije o njegovim aferama trećoj ljubavnici koja se potukla s odvjetnicom.
“Bila je to prava sapunica”, rekla je za The Times peruanska novinarka koja je istraživala cijeli slučaj. Vatikan je potom pregledao brojne ljubavne audio poruke, fotografije i videozapise koje je biskup slao ženama. Biskup je u jednoj od poruka i sam potvrdio da je imao spolne odnose u službenoj rezidenciji.
Navodno je biskup napravio kobnu pogrešku kada je neke od kompromitirajućih videozapisa i fotografija, namijenjene ljubavnicama, greškom poslao svojoj spremačici. Ona se odmah obratila Crkvi. Inače, Ciru je papa Franjo imenovao biskupom 2018. godine, navodi Index.