BISER MORA 2026 U SUPETRU: Vrhunski kuhari, nova natjecanja i četiri dana gastronomskih inovacija uz bogate nagrade pobjednicima

Posjetitelje u Waterman Sveptrvs Resortu očekuju za javnost otvorena cjelodnevna natjecanja kuhara u nizu kategorija, besplatni masterclassovi, degustacije i stručne prezentacije koje donose nove proizvode, tehnike i inovacije, te inspiraciju za ponudu restorana i kuhinja u nadolazećoj turističkoj sezoni.
Festival po 21. put organizira udruga Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER) uz podršku TZG Supetra, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Grada Supetra i drugih partnera s kojima se sustavno radi na promociji ugostiteljskih zanimanja. Riječ je o najvećem kuharskom natjecanju i gastronomskom festivalu u regiji, koji tradicionalno označava početak turističke sezone na Braču. Ove godine očekuje se više od 500 sudionika iz 15 zemalja. Zbog rekordnog broja prijavljenih, natjecanja u brojnim disciplinama započinju već od 6 sati i završavaju u 20 sati, a pobjednike u kuharskim kategorijama očekuju nagrade od 3.000 eura.
Ovogodišnje izdanje donosi nekoliko novih natjecateljskih formata. Po prvi put održava se Vatrogasni Big Pan Challenge za vatrogasne timove iz Hrvatske, a posebna pažnja posvećena je i restoranskom servisu kroz novo natjecanje Konobarski izazov, koje ističe profesionalne vještine konobara i konobarica.
„Četiri dana natjecanja, edukacija i gastronomskih susreta još jednom će potvrditi zašto je Biser mora jedno od najvažnijih okupljanja profesionalaca u kulinarstvu i ugostiteljstvu u ovom dijelu Europe. Osim natjecanja, festival objedinjuje promociju ugostiteljskih zanimanja, praćenje trendova te usavršavanje znanja i vještina. To je mjesto susreta kolega i stručnjaka gdje se odvija važna razmjena iskustava. Posjetitelje očekuju i gastro specijali međunarodnih kuhinja, prezentacije primjene umjetne inteligencije u gastronomiji, radionice s novim proizvodima, degustacije te upoznavanje eno-gastronomske baštine otoka. Manifestacija je važna i za turizam jer označava početak turističke sezone na Braču i doprinosi promociji destinacije“, istaknula je Alma Harašić Bremec, organizatorica festivala.
U utorak, prvog dana festivala i prije službenog otvorenja, od 10 do 13 sati, profesionalci iz ugostiteljstva, posebice s Brača, imat će priliku sudjelovati u masterclassu „Moderne tehnologije u profesionalnoj kuhinji“.
Dan kasnije, uz natjecanja profesionalnih kuhara te čak 48 srednjih škola i dva visoka ugostiteljska učilišta, održat će se stručna konferencija „Umjetna inteligencija u kulinarstvu i gastronomiji – inovacije, održivost, budućnost“, na kojoj će se demonstrirati kako AI već danas mijenja jelovnike, organizaciju kuhinja i komunikaciju s gostima. Konferenciju otvara Darko Stipaničev, profesor emeritus sa splitskog FESB-a, a slijedi predavanje Ivice Delića o praktičnoj primjeni AI alata u gastronomiji i ugostiteljstvu.
Istog dana održava se i masterclass „Regeneracija obroka: zero waste i jednostavnija priprema uz bogatiji obrok“, kojeg vodi magistrica nutricionizma Dragana Olujić Hudi, fokusirajući se na smanjenje biootpada i praktična rješenja za restorane svih veličina. Među kulinarskim edukacijama ističe se masterclass chefa Jadrana Grančića, dvostrukog pobjednika Bisera mora, koji će predstaviti svinjski vrat kroz različite pristupe uzgoju i obradi namirnice. Molekularnu gastronomiju demonstrirat će chef Marko Đurašević, proglašen chefom godine prema vodiču Gault&Millau Croatia, poznat po spajanju mediteranskih okusa i modernih tehnika poput geliranja, pjenjenja i sferifikacije. Zadarski kuhar Renato Kraljev vodi radionicu posvećenu sezonskim okusima Mediterana, s naglaskom na divlju šparogu, a slastičarske radionice vodi pastry chefica Ivana Bradarić iz ŠKMER-a, uključujući radionice o entremet tortama i vaniliji u modernom slastičarstvu.
Program uključuje i regionalna i međunarodna kulinarska gostovanja – chefove iz Crne Gore i Italije, te nacionalnu prezentaciju kuhinje Bosne i Hercegovine, gdje će se moći kušati hadžijski ćevab, bosanski lonac i varena pita. Bit će tu i slovenska gastro posveta svojim olimpijcima, te specijaliteti kuhara južne Srbije. Posjetitelje očekuju i brojni show cooking programi, poput pripreme čobanca, buzare, ribljeg kotlića i kreativnih jela, poput crnog rižota sa sladoledom od sira.
Enološki dio programa donosi degustacije i radionice Udruge Graševina Croatica o vinskim kartama i baranjskom terroiru. Renomirani sommelier Daniel Čečavac i Amerikanka s bračkom adresom Katherine Pepper, u suradnji s Udruženjem Vino Dalmacije, povest će posjetitelje pričom i kušanjima kroz autohtona vina i gotovo zaboravljene sorte Dalmacije. Održat će se i degustacija vrhunskog brandyja Jelene Majić Nosić iz vrgorske destilerije Poetica, te edukacije o tequili i koktelima Margarite i Palome Daria Grabarića, vrhunskog hrvatskog „spirit forenzičara“.
Festival završava svečanim proglašenjem ukupnog pobjednika 21. Bisera mora, čime će biti okrunjeni najbolji kuhari ovogodišnjeg natjecanja.
Pokrenut 2006. godine u Makarskoj na inicijativu Mire Bogdanovića i osnivača ŠKMER-a, festival se preseljenjem u Svpetrvs Hotele u Supetru 2010. razvio u vodeći međunarodni festival kuhara i ugostiteljskih škola u ovom dijelu Europe. Ovogodišnje izdanje održava u sklopu projekta „Kompetencije za izvrsnost u ugostiteljstvu“, uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, s ciljem sustavnog razvoja profesionalnih znanja i jačanja konkurentnosti hrvatske gastronomije.
PROGRAM BISER MORA 2026
Utorak, 17. ožujka 2026.
10:00 – 13:00
Electrolux Professional ProElekt masterclass – radionica i degustacija
20:30 – 21:30
Svečano otvaranje 21. Bisera mora
21:30 – 01:00
Chef’s party
Srijeda, 18. ožujka 2026.
06:00 – 21:00
Kuharsko natjecanje Biser mora
10:00 – 12:00
Vatrogasni BIG PAN challenge – show cooking i degustacija
10:30
Akademija dalmatinskog pršuta: tehnologija i prezentacija – Ante Madir i Udruga Dalmatinski pršut
11:00 – 12:30
Konferencija: Umjetna inteligencija u gastronomiji – predavanja i panel rasprava
12:00 – 16:00
Natjecanje konobara i natjecanje Chef’s table
12:30
Slojevita entremet torta – pastry chef Ivana Bradarić
13:00
Regeneracija obroka: zero waste i jednostavnija priprema uz bogatiji obrok – Dragana Olujić Hudi
13:00
Kotanyi paprika u fokusu: dimljeni morski rižoto – show cooking i degustacija
14:00
Good, better, the best – breeding for different results – chef Jadran Grančić
15:00
Soft ice experience – Filip Babli i Konding projekt
15:00
Olimpijski ručak – Dušan Veršec, Lačni Kekec, Šola za storitvene dejavnosti Velenje, BIC Ljubljana i Big Pan
15:00
Mitovi vs. stvarnost vinske karte – Marijan Knežević i Graševina Croatica
16:00
Proizvodnja vrhunskog / craft brandija / vinjaka: može li se u Hrvatskoj proizvesti premium brandy? Usporedna degustacija FR (regija Cognac) vs. HR (Vrgorsko vinogorje) – Jelena Majić Nosić
16:00
Demonstracija sarmi – Sretne i Spretne, Kuća baranjskog kulena
17:00
Tequila: rođena iz srca agave – Dario Grabarić
17:00
Gourmet prezentacija chefova Crne Gore – Milan Bukarica, Manojlo Vojvodić, Julie i Anton Sinisthaj
20:30
Proglašenje pobjednika dana po kategorijama i sinkronizirani kokteli show
21:30 – 01:00
Chef’s party
Četvrtak, 19. ožujka 2026.
06:00 – 21:00
Kuharsko natjecanje Biser mora
10:00
Baranjski vinski terroir – Oliver Novački i Graševina Croatica; chef Petar Vlak
11:00 – 13:00
Modularna nastava u strukovnom obrazovanju – učinkovito povezivanje škole i poslodavaca kroz učenje temeljeno na radu – Mario Pavić
11:00 – 13:00
Four Seasons in Organic Kitchen – Erasmus+ KA220 – Simona Pompe i Miran Papež (prezentacija projekta i degustacija)
11:30
Čobanac – Kuća baranjskog kulena
12:00 – 16:00
Natjecanje Chef’s table
12:00
Molekularna gastronomija – masterclass chefa Marka Đuraševića
13:00 – 13:45
Slatka baština otoka: tradicijska torta – Kristina Lončar
13:00
Kotanyi lunch time: gourmet pileća krilca – show cooking i degustacija
14:00
Okusi Mediterana iz prirode: divlja šparoga – Renato Kraljev
14:00
Masterclass Frico Friulano s polenta waferom od drevnih žitarica – Marinella Ferigo, Luca Gioiello i Andrea Basilico
15:00
Soft ice experience – Filip Babli i Konding projekt
16:00
Prezentacija kuhara južne Srbije – Udruženje ugostiteljskih i turističkih poslenika, Zoran Mirašević
16:00
Pairing Lab: pršut i vino – Katherine Pepper i Mate Lukin
20:30
Proglašenje pobjednika dana po kategorijama
21:30 – 01:00
Chef’s party
Petak, 20. ožujka 2026.
06:00 – 20:00
Kuharsko natjecanje Biser mora
11:00 – 12:30
Digitalni alati za moderno ugostiteljstvo
11:00
Buzara BIG PAN show
12:00
Elegantna crna vina Dalmacije – Daniel Čečavac i Vino Dalmacije
12:00 – 16:00
Natjecanje Chef’s table
13:00
Kotanyi crispy onion u fokusu: teletina s bižima – show cooking i degustacija
14:00
Crni rižot sa sladoledom od sira – Pepefiš i Konding projekt
14:00
Vanilija masterclass – Ivana Bradarić i Kotanyi
15:00
The Great Revival: ponovno otkrivanje autohtonih sorti u Dalmaciji – Katherine Pepper i Vino Dalmacije
15:00
Soft ice experience – Filip Babli i Konding projekt
15:00
Riblji kotlić – restoran Vodenica
16:00
Margarita i Paloma – dva lica tequila koktela – Dario Grabarić
16:00
Nacionalna prezentacija kuhinje Bosne i Hercegovine – Zehra Hadžić, Hamid Hadžić, Dragan Šljivić, Damir Rožajac i Nijaz Hadžiabdić
20:30
Proglašenje ukupnog pobjednika 21. Bisera mora