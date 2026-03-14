BISER MORA 2026 U SUPETRU: Vrhunski kuhari, nova natjecanja i četiri dana gastronomskih inovacija uz bogate nagrade pobjednicima

Posjetitelje u Waterman Sveptrvs Resortu očekuju za javnost otvorena cjelodnevna natjecanja kuhara u nizu kategorija, besplatni masterclassovi, degustacije i stručne prezentacije koje donose nove proizvode, tehnike i inovacije, te inspiraciju za ponudu restorana i kuhinja u nadolazećoj turističkoj sezoni.

Festival po 21. put organizira udruga Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER) uz podršku TZG Supetra, TZ Splitsko-dalmatinske županije, Grada Supetra i drugih partnera s kojima se sustavno radi na promociji ugostiteljskih zanimanja. Riječ je o najvećem kuharskom natjecanju i gastronomskom festivalu u regiji, koji tradicionalno označava početak turističke sezone na Braču. Ove godine očekuje se više od 500 sudionika iz 15 zemalja. Zbog rekordnog broja prijavljenih, natjecanja u brojnim disciplinama započinju već od 6 sati i završavaju u 20 sati, a pobjednike u kuharskim kategorijama očekuju nagrade od 3.000 eura.

Ovogodišnje izdanje donosi nekoliko novih natjecateljskih formata. Po prvi put održava se Vatrogasni Big Pan Challenge za vatrogasne timove iz Hrvatske, a posebna pažnja posvećena je i restoranskom servisu kroz novo natjecanje Konobarski izazov, koje ističe profesionalne vještine konobara i konobarica.

„Četiri dana natjecanja, edukacija i gastronomskih susreta još jednom će potvrditi zašto je Biser mora jedno od najvažnijih okupljanja profesionalaca u kulinarstvu i ugostiteljstvu u ovom dijelu Europe. Osim natjecanja, festival objedinjuje promociju ugostiteljskih zanimanja, praćenje trendova te usavršavanje znanja i vještina. To je mjesto susreta kolega i stručnjaka gdje se odvija važna razmjena iskustava. Posjetitelje očekuju i gastro specijali međunarodnih kuhinja, prezentacije primjene umjetne inteligencije u gastronomiji, radionice s novim proizvodima, degustacije te upoznavanje eno-gastronomske baštine otoka. Manifestacija je važna i za turizam jer označava početak turističke sezone na Braču i doprinosi promociji destinacije“, istaknula je Alma Harašić Bremec, organizatorica festivala.

U utorak, prvog dana festivala i prije službenog otvorenja, od 10 do 13 sati, profesionalci iz ugostiteljstva, posebice s Brača, imat će priliku sudjelovati u masterclassu „Moderne tehnologije u profesionalnoj kuhinji“.

Dan kasnije, uz natjecanja profesionalnih kuhara te čak 48 srednjih škola i dva visoka ugostiteljska učilišta, održat će se stručna konferencija „Umjetna inteligencija u kulinarstvu i gastronomiji – inovacije, održivost, budućnost“, na kojoj će se demonstrirati kako AI već danas mijenja jelovnike, organizaciju kuhinja i komunikaciju s gostima. Konferenciju otvara Darko Stipaničev, profesor emeritus sa splitskog FESB-a, a slijedi predavanje Ivice Delića o praktičnoj primjeni AI alata u gastronomiji i ugostiteljstvu.

Istog dana održava se i masterclass „Regeneracija obroka: zero waste i jednostavnija priprema uz bogatiji obrok“, kojeg vodi magistrica nutricionizma Dragana Olujić Hudi, fokusirajući se na smanjenje biootpada i praktična rješenja za restorane svih veličina. Među kulinarskim edukacijama ističe se masterclass chefa Jadrana Grančića, dvostrukog pobjednika Bisera mora, koji će predstaviti svinjski vrat kroz različite pristupe uzgoju i obradi namirnice. Molekularnu gastronomiju demonstrirat će chef Marko Đurašević, proglašen chefom godine prema vodiču Gault&Millau Croatia, poznat po spajanju mediteranskih okusa i modernih tehnika poput geliranja, pjenjenja i sferifikacije. Zadarski kuhar Renato Kraljev vodi radionicu posvećenu sezonskim okusima Mediterana, s naglaskom na divlju šparogu, a slastičarske radionice vodi pastry chefica Ivana Bradarić iz ŠKMER-a, uključujući radionice o entremet tortama i vaniliji u modernom slastičarstvu.

Program uključuje i regionalna i međunarodna kulinarska gostovanja – chefove iz Crne Gore i Italije, te nacionalnu prezentaciju kuhinje Bosne i Hercegovine, gdje će se moći kušati hadžijski ćevab, bosanski lonac i varena pita. Bit će tu i slovenska gastro posveta svojim olimpijcima, te specijaliteti kuhara južne Srbije. Posjetitelje očekuju i brojni show cooking programi, poput pripreme čobanca, buzare, ribljeg kotlića i kreativnih jela, poput crnog rižota sa sladoledom od sira.

Enološki dio programa donosi degustacije i radionice Udruge Graševina Croatica o vinskim kartama i baranjskom terroiru. Renomirani sommelier Daniel Čečavac i Amerikanka s bračkom adresom Katherine Pepper, u suradnji s Udruženjem Vino Dalmacije, povest će posjetitelje pričom i kušanjima kroz autohtona vina i gotovo zaboravljene sorte Dalmacije. Održat će se i degustacija vrhunskog brandyja Jelene Majić Nosić iz vrgorske destilerije Poetica, te edukacije o tequili i koktelima Margarite i Palome Daria Grabarića, vrhunskog hrvatskog „spirit forenzičara“.

Festival završava svečanim proglašenjem ukupnog pobjednika 21. Bisera mora, čime će biti okrunjeni najbolji kuhari ovogodišnjeg natjecanja.

Pokrenut 2006. godine u Makarskoj na inicijativu Mire Bogdanovića i osnivača ŠKMER-a, festival se preseljenjem u Svpetrvs Hotele u Supetru 2010. razvio u vodeći međunarodni festival kuhara i ugostiteljskih škola u ovom dijelu Europe. Ovogodišnje izdanje održava u sklopu projekta „Kompetencije za izvrsnost u ugostiteljstvu“, uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, s ciljem sustavnog razvoja profesionalnih znanja i jačanja konkurentnosti hrvatske gastronomije.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

PROGRAM BISER MORA 2026

Utorak, 17. ožujka 2026.

10:00 – 13:00

Electrolux Professional ProElekt masterclass – radionica i degustacija

20:30 – 21:30

Svečano otvaranje 21. Bisera mora

21:30 – 01:00

Chef’s party

Srijeda, 18. ožujka 2026.

06:00 – 21:00

Kuharsko natjecanje Biser mora

10:00 – 12:00

Vatrogasni BIG PAN challenge – show cooking i degustacija

10:30

Akademija dalmatinskog pršuta: tehnologija i prezentacija – Ante Madir i Udruga Dalmatinski pršut

11:00 – 12:30

Konferencija: Umjetna inteligencija u gastronomiji – predavanja i panel rasprava

12:00 – 16:00

Natjecanje konobara i natjecanje Chef’s table

12:30

Slojevita entremet torta – pastry chef Ivana Bradarić

13:00

Regeneracija obroka: zero waste i jednostavnija priprema uz bogatiji obrok – Dragana Olujić Hudi

13:00

Kotanyi paprika u fokusu: dimljeni morski rižoto – show cooking i degustacija

14:00

Good, better, the best – breeding for different results – chef Jadran Grančić

15:00

Soft ice experience – Filip Babli i Konding projekt

15:00

Olimpijski ručak – Dušan Veršec, Lačni Kekec, Šola za storitvene dejavnosti Velenje, BIC Ljubljana i Big Pan

15:00

Mitovi vs. stvarnost vinske karte – Marijan Knežević i Graševina Croatica

16:00

Proizvodnja vrhunskog / craft brandija / vinjaka: može li se u Hrvatskoj proizvesti premium brandy? Usporedna degustacija FR (regija Cognac) vs. HR (Vrgorsko vinogorje) – Jelena Majić Nosić

16:00

Demonstracija sarmi – Sretne i Spretne, Kuća baranjskog kulena

17:00

Tequila: rođena iz srca agave – Dario Grabarić

17:00

Gourmet prezentacija chefova Crne Gore – Milan Bukarica, Manojlo Vojvodić, Julie i Anton Sinisthaj

20:30

Proglašenje pobjednika dana po kategorijama i sinkronizirani kokteli show

21:30 – 01:00

Chef’s party

Četvrtak, 19. ožujka 2026.

06:00 – 21:00

Kuharsko natjecanje Biser mora

10:00

Baranjski vinski terroir – Oliver Novački i Graševina Croatica; chef Petar Vlak

11:00 – 13:00

Modularna nastava u strukovnom obrazovanju – učinkovito povezivanje škole i poslodavaca kroz učenje temeljeno na radu – Mario Pavić

11:00 – 13:00

Four Seasons in Organic Kitchen – Erasmus+ KA220 – Simona Pompe i Miran Papež (prezentacija projekta i degustacija)

11:30

Čobanac – Kuća baranjskog kulena

12:00 – 16:00

Natjecanje Chef’s table

12:00

Molekularna gastronomija – masterclass chefa Marka Đuraševića

13:00 – 13:45

Slatka baština otoka: tradicijska torta – Kristina Lončar

13:00

Kotanyi lunch time: gourmet pileća krilca – show cooking i degustacija

14:00

Okusi Mediterana iz prirode: divlja šparoga – Renato Kraljev

14:00

Masterclass Frico Friulano s polenta waferom od drevnih žitarica – Marinella Ferigo, Luca Gioiello i Andrea Basilico

15:00

Soft ice experience – Filip Babli i Konding projekt

16:00

Prezentacija kuhara južne Srbije – Udruženje ugostiteljskih i turističkih poslenika, Zoran Mirašević

16:00

Pairing Lab: pršut i vino – Katherine Pepper i Mate Lukin

20:30

Proglašenje pobjednika dana po kategorijama

21:30 – 01:00

Chef’s party

Petak, 20. ožujka 2026.

06:00 – 20:00

Kuharsko natjecanje Biser mora

11:00 – 12:30

Digitalni alati za moderno ugostiteljstvo

11:00

Buzara BIG PAN show

12:00

Elegantna crna vina Dalmacije – Daniel Čečavac i Vino Dalmacije

12:00 – 16:00

Natjecanje Chef’s table

13:00

Kotanyi crispy onion u fokusu: teletina s bižima – show cooking i degustacija

14:00

Crni rižot sa sladoledom od sira – Pepefiš i Konding projekt

14:00

Vanilija masterclass – Ivana Bradarić i Kotanyi

15:00

The Great Revival: ponovno otkrivanje autohtonih sorti u Dalmaciji – Katherine Pepper i Vino Dalmacije

15:00

Soft ice experience – Filip Babli i Konding projekt

15:00

Riblji kotlić – restoran Vodenica

16:00

Margarita i Paloma – dva lica tequila koktela – Dario Grabarić

16:00

Nacionalna prezentacija kuhinje Bosne i Hercegovine – Zehra Hadžić, Hamid Hadžić, Dragan Šljivić, Damir Rožajac i Nijaz Hadžiabdić

20:30

Proglašenje ukupnog pobjednika 21. Bisera mora