Bio je velika nada Hajduka. Sada ga ni Lokomotiva ne želi. Vraća se na Poljud

Igrači Lokomotive u srijedu putuju u Medulin na nastavak zimskih priprema koje su započeli ovog tjedna, a kako pišu Sportske novosti, u autobusu se neće naći Mihael Žaper.

Veznjak se, naime, vraća u Hajduk, iz kojeg je ljetos i otišao na posudbu u Lokose, i to zato što nije zadovoljio očekivanja zagrebačkog kluba. Iako je dogovor bio da će Žaper u Lokomotivi provesti cijelu sezonu, suradnja mu je otkazana nakon samo pola godine te se vraća u Split, gdje će se pokušati nametnuti Gonzalu Garciji, ako do kraja prijelaznog roka ne pronađe drugu sredinu.

"Nismo se uspjeli pronaći"

Name, ove sezone je upisao službene nastupe samo za Lokomotivu, dok je za Hajduk dvaput bio na klupi (oba puta protiv Zire), ali nije upisao ni minutu na terenu. To mu ostavlja pravo nastupa za novi klub, ako ga pronađe.

"Nismo ga puno koristili, nije se nametnuo onako kako smo mislili. I mi i on očekivali smo više, nismo se uspjeli pronaći u nekoj zajedničkoj točki i tražit ćemo drugo rješenje", kazao je Sportskim novostima nakon treninga Nikica Jelavić, koji je vjerovao da će u Žaperu imati pravo pojačanje, ali stvari se baš i nisu odvile u tom smjeru.

Žaper je u 5. kolu SHNL-a zabilježio prvi nastup u službenom susretu još od veljače 2024. godine, i to baš protiv svog bivšeg kluba Osijeka, ali je u prvenstvu upisao ukupno samo 47 minuta na terenu, uz dva nastupa po 45 minuta u Kupu.

Veznjak je u Hajduk stigao u ljeto 2023. za milijun eura, što ga čini petim najvećim ulaznim transferom u Hajdukovoj povijesti.